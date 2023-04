A klubelnök szerint a DVTK-nak mindenképpen az első osztályban van a helye

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Sántha Gergely klubelnök elégedetten értékelt azt követően, hogy története egyik legsikeresebb hétvégéjén van túl a Diósgyőri VTK, amelynek férfi labdarúgó- és női röplabdacsapata vasárnap feljutott az élvonalba, női kosárlabda együttese pedig szombaton bronzérmet nyert az NB I-ben.

„Amikor elérkezünk egy-egy ilyen sikerhez, akkor a kollégáimmal mindig megpróbáljuk átgondolni, hogy kikkel és hogyan is sikerült ezeket elérni. Most nyilván nagyon örülünk, mert nemcsak egy fronton van ok az ünneplésre, hanem több fronton is beérett a munkánk gyümölcse ezen a hétvégén” – nyilatkozott hétfőn az MTI-nek az egyesület vezetője.

A labdarúgócsapat a 2021-es kiesést követően, a tavalyi sikertelen kísérlet után kerül vissza ismét az OTP Bank Ligába úgy, hogy már öt fordulóval a Merkantil Bank Liga vége előtt biztos feljutónak számít.

„Miskolcon és az észak-magyarországi régióban a futball a leghangsúlyosabb sportág, ezt szeretik a legtöbben, ez vonzza a legtöbb nézőt. Amikor kiestünk az NB II-be, átéltünk egy elég nagy sokkélményt, mind a klubban dolgozók, mind a szurkolók. Ezt fel kellett dolgozunk, elkezdtünk egy építkezést, amely szépen indult, de aztán bizonyos okok miatt tavaly mégsem sikerült a feljutás. Próbáltunk tanulni azokból a hibákból, és sikerült kiküszöbölni azokat a dolgokat, amelyek nem a legtökéletesebben sikerültek, ennek köszönhető, hogy most már öt körrel a zárás előtt sikerült kiharcolni a feljutást” – fogalmazott Sántha Gergely, kiemelve a klubházon és a csapaton belüli, valamint a szurkolók és a tulajdonosi kör körében létrejött összefogást.

Hozzátette: az NB II-ben töltött időszak alatt a társaság ténylegesen összekovácsolódott egy csapattá.

„És itt a csapaton nemcsak a pályán lévőket értem, hanem az egész hátteret, amely a klubot körbeveszi” – mondta.

Az egyesület vezetője szerint a DVTK-nak mindenképpen az első osztályban van a helye a hagyományok és az általa képviselt régió nagysága miatt is, és bízik abban, hogy a jövőben tudják folytatni azt a szisztematikus építkezést, amit elkezdtek.

„A cél mindenképpen a bajnoki cím megszerzése, de már előre is tekintünk. A sportigazgató és a kollégái már gőzerővel dolgoznak azon, hogy olyan csapatot tudjanak összerakni, amely megállja a helyét az első osztályban, reméljük, hogy ez sikerülni is fog. Az is célunk, hogy a DVTK akadémiáján nevelkedett játékosok beépülése is folytatódjon, hiszen a siker egyik záloga, hogy az észak-magyarországi tehetségek is helyet kapjanak a csapatban. A sport egy emocionális dolog, a szurkolók is sokkal jobban tudnak azonosulni a csapattal, ha olyan srácok vannak a pályán, akik ebből a városból, ebből a régióból származnak” – fejtette ki Sántha Gergely.

A klubelnök mérleget is vont, amikor azt mondta, amely szakosztályuknál célkitűzés volt, ott sikerült megvalósítaniuk az élvonalbeli tagságot.

„A röplabdás hölgyek egy nagyon kis költségvetésből dolgozó, de nagyon elszánt, nagyon lelkes csapatot alkotnak, egy fiatal, nagyon motivált edzővel és örülök, hogy ismét sikerült feljutnunk az Extraligába. Úgy gondolom, példaértékű, hogy egy racionális költségvetéssel is lehet szép eredményt elérni. Reméljük, hogy ők is meg tudnak ragadni az Extraligában” – hangsúlyozta.

„A jégkorongozóink stabilan ott vannak a mezőny elején, a női kosárlabdázóink a hétvégén bronzérmet nyertek az NB I-ben, illetve korábban szép eredményeket értek el az európai porondon. Úgy gondolom, ezzel teljes a kép” – sorolta.

A DVTK-nak Magyarországon több mint húsz szakosztályban körülbelül 2800-2900 sportolója van, illetve a csoportjuknak tagja a kassai labdarúgóklub is, velük együtt nagyjából 3300 a sportolói létszám.

„Az a célunk, hogy a legnagyobb vidéki régiós sportklub legyünk és mind sportolói létszámban, mind pedig eredményességben fel tudjuk venni a versenyt a legnagyobb fővárosi egyesületekkel” – jelentette ki Sántha Gergely.

Forrás: MTI

