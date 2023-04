A kiesés után kapitányt váltott a magyar válogatott

Átalakulások a magyar futsal szakosztálynál.

A magyar futsalválogatott kiesett a vb-selejtezők során, melyet követően az MLSZ jelentős személyi változásokat jelentett be a szakág vezetésében.

Az MLSZ hivatalos honlapján számolt be róla, hogy a magyar futsalválogatott eddigi szövetségi kapitánya, Turzó József a jövőben a szakág vezetőjeként fog dolgozni, utója pedig a Berettyóújfalu korábbi trénere, a spanyol Sergio Cabrera lesz a posztján.

“A nagypályás férfi és női labdarúgáshoz hasonlóan a futsalban is hosszú távú stratégiában gondolkodunk, amelynek koordinálását Turzó Józsefre bízzuk, aki a jövőben szakágvezetőként dolgozik a szövetségben” – mondta a váltásról Barczi Róbert sportigazgató.

“A kinevezéssel Turzó József szövetségi kapitányi pozíciója értelemszerűen megszűnik. A váltásról hónapokkal ezelőtt megszületett a döntés, a válogatottat irányító utódját már közösen választottuk ki. Azért esett Sergio Cabrerára a választásunk, mert kiváló szakmai tudása, pozitív személyisége és karaktere mellett jól ismeri a magyar futsalt, és éveken át sikeresen dolgozott Magyarországon" - folytatta.

Cabrera a hét elején Magyarországra érkezett, és a helyszínen tekintette meg a Magyarország-Belgium vb-pótselejtezőt, amelyet a magyar válogatott 4-3-ra megnyert ugyan, de a továbbjutást nem tudta kiharcolni.

“Először is szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy engem kért fel a magyar válogatott irányítására. A célom, hogy a Turzó József által elkezdett úton haladva, az irányításommal folytatódjon a magyar válogatott fejlődése, és egy győztes mentalitású csapatot alakítsunk ki. A hétfő világbajnoki pótselejtezőn is látszott, hogy csapatunk nagyon közel az európai élmezőnyhöz, képes gyors, dinamikus játékra, vagyis megvan benne a potenciál az előrelépésre. A meglévő keretre építve szeretnék új játékosokat beépíteni a csapatba, ebben sokat segít, hogy jól ismerem a magyar bajnokságot. Hiszek benne, hogy már rövid távon is javítani tudunk a csapat eredményességén.”

Turzó József a hétfői mérkőzésen ült utoljára a kispadon szövetségi kapitányként, de a továbbiakban is a futsal fejlesztéséért fog dolgozni, mostantól azonban a stratégiai feladatok végrehajtása lesz a feladata:

“Óriási megtiszteltetés, hogy Kozma Mihály örökségét átvéve, a szakágat irányítva folytathatom a munkámat. Eddig is a futsal fejlődéséért dolgoztam, mostantól a klubokkal is szorosan együttműködve azt kívánom elérni, hogy egységes, egymásra épülő utánpótlásképzés, és összehangolt klubmunka jellemezze. Bízom benne, hogy az eddigieknél eredményesebb magyar futsal alapjait rakjuk le a következő időszakban, melyhez az új szövetségi kapitánynak is sok sikert kívánok” – fogalmazott a leköszönő kapitány.

