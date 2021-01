A Kiel légiósa nem aludt, de úgy érzi ébren is álmodik

A Kiel világraszóló győzelmet aratott a német kupában a felett. A második ligában szereplő csapat labdarúgói csodát tettek, amivel saját magukat is meglepték.

„Egy másodpercet sem tudtam aludni – mondta Jae-Sung Lee, a Kiel koreai labdarúgója. – Nem tudom mi történt, úgy érzem, hogy álmodom. Olyan ez, mint amikor 2018-ban legyőztük a német válogatottat a világbajnokságon, de ez a siker most jobban megérint. Amikor az ellenfelünk 2–1-re vezetett, már akkor is azt mondtam, hogy nem rossz eredmény ez, jó munkát végeztünk. Aztán Hauke elindult és egyenlített, nem is hittem a szememnek, de tényleg nincs vége, amíg nincs vége.”

A vége aztán tizenegyesekkel kiharcolt továbbjutás lett, pedig a Kiel játékosa nem így indultak neki a párharcnak.

„Amikor kiderült, hogy a Bayern lesz az ellenfél, akkor a mezcsere volt a téma. A végén aztán nagyobb siker jött össze, minthogy megszereztük volna az ellenfél játékosainak dresszeit. A Bayernben csodás játékosok szerepelnek, nagyszerű dolog ilyen futballisták ellen szerepelni. Ilyenkor elgondolkodsz, hogy mennyi mindenben kellene javulni. Én például nagyon kedvelem Thomas Müllert. Mindig pozotív és ezzel motiválja a többieket is, nagyon szeretném tőle ezt is megtanulni. Emlékszem a világbajnoki meccsre. Az első gólt a 90. perc után szereztük erre Thomas csak annyit mondott a társainak: rendben, van még hat percünk, gyerünk! Egy pillanatra sem adta fel. Minden csapatnak szüksége lenne egy olyan játékosra, amilyen Thomas Müller.”

