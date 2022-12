A kicsi lábfej lenne Szoboszlai rúgótechnikájának titka?

A német Bildnek adott interjút Szoboszlai Dominik, aki nem érzi tehernek, hogy folyton Puskáshoz mérik a képességeit.

A Sport Bildnek adott interjút Szoboszlai Dominik, aki a német lapnak elárulta, hogy legszívesebben Neymarral játszana együtt egy csapatban, de ha egyszer Nkunku, Mbappé és a brazil klasszis is egy klubban szerepelne, akkor nem lenne nehéz dolga asszisztokat kiosztania, mert lényegében minden passza után gól születne.

Az M4 Sport által szemlézett interjúban szó esett arról is, hogy a magyar válogatott újdonsült kapitányára számára nem teher az, hogy Puskáshoz hasonlítják, de már most aláírná azt, ha valaki azt mondaná neki, ugyanolyan sikereket is elérhet, mint az Aranycsapat támadója.

A 22 éves középpályás arról is beszélt, hogy minek köszönheti különleges rúgótechnikáját a sok gyakorlás mellett.

„A magasságomhoz képest kicsi, 41-es a lábfejem, ez pedig különleges röppályát ad a labdáknak. Édesapámmal kiskorom óta gyakoroljuk a rúgásokat, például olyan is volt, hogy kúpokra helyezte a labdát, onnan kellett lőnöm” – árulta el Szoboszlai Dominik.

A magyar játékos csapata a Manchester City ellen lép majd pályára a Bajnokok Ligájában, ezzel kapcsolatban elárulta, hogy a sorsolást követően szinte azonnal üzenetet küldött egykori csapattárásának, Erling Haalandnak, hogy a Lipcse győzni megy majd a párharcba, de a norvég támadó csak annyit válaszolt, hogy „mi is”.

Szoboszlai szerint pályafutása legfontosabb edzője a Lipcsét jelenleg irányító Marco Rose, aki annak idején 16 évesen a felnőttek közé is felvitte a Salzburgban, míg a jelenlegi csapatánál sok játéklehetőséget ad neki, emiatt megfelelő önbizalommal érkezik a meccsekre.

