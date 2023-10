A kétgólos hátrány már sok volt, csak döntetlenre futotta a Barcelonának Granadában

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Barcelona 2-2-es döntetlent játszott a Granade ellen a spanyol élvonal 8. fordulójában.

A Barcelona egy kemény Porto elleni mérkőzés után érkezett meg Granadába, ahol egy viszonylag könnyebb meccsre számíthattak. A katalánokat viszont rögtön meglepte a hazai alakulat. Mindössze 17 másodpercnek kellett eltelnie, hogy egy granadai labdaszerzés után Zaragoza induljon meg a játékszerrel, majd 12 méterről kilőjje a bal alsó sarkot ter Stegen kesztyűi mellett.

A Barcelona csak a 20. perc után érkezett meg fejben is a mérkőzésbe, ezután Félix és Gavi is próbálkozott lövésekkel. Fél óra játék elteltével viszont jött az újabb hidegzuhany a barcalonaiaknak: Zaragoza indult be a védelem mögé, majd megtáncoltatta a tizenhatoson belül Koundét, aki elvesztette egyensúlyát, aztán egy lövőcsellel ter Stegent is elfektette, és felvarrta a bal felső sarokba a labdát.

A hátrányon felül még nagyobb veszteség érte a katalánokat, hiszen Koundé megsérült, vádliját fájlalva hagyta el a pályát. A félidő végén végül visszajöttek a vendégek a meccsbe, Félix az ötös környékéről estében adott gólpasszt a 16 esztendős Yamalnak.

A második játékrészben tanácstalanság jellemezte a gránátvörös-kékek játékát, de így is akadt egy-két távoli lövés. A legnagyobb bombát a Koundé helyére belépő Araújo eresztette el, aki véletlenül találta magát lövőhelyzetben 18 méterre a kaputól. Lövése éppen a jobb kapufa mellett suhant el.

A 86. percben összeakadtak felek, Félixnek először Vallejo lépett oda, majd a portugálnak rohant neki a védő, de mégis utóbbi terült el a földön. Játékostársa segítségére rohant volna Callejon, azonban ő is elterült a földön amikor Félix hátának rohant. Amíg ezen három játékos egymással volt elfoglalva Baldé indult meg a bal oldalon és adott be a középen érkező Sergi Robertónak. A spanyol középpályás kapura irányított labdájába csak belekapni tudott a hálóőr.

A hosszabbításban még született egy barcelonai gól, de a VAR-szobában úgy ítélték meg, hogy a lesen helyezkedő Ferran Torres zavarta a kapust a mozgásával, így Félix gólját elvették.