„A Juventusnak meg kell szabadulnia a szezon végén Ronaldótól”

„A Juventusnak arra kell törekednie, hogy a szezon végén megszabaduljon Cristiano Ronaldótól” – mondta Giovanni Gigli, a klub volt elnöke, aki szerint a portugál korábbi szerződtetése drága hiba volt.

2018 nyáron órási meglepetés volt, hogy az ötszörös aranylabdás Torinóba szerződött, de úgy tűnik sem a játékos, sem a klub nem tudta kihozni a közös munkából, amit várt.

Gigli a Radio Punto Nouvo-ank adott interjút, amikor megkérdezték tőle, hogy rossz döntés volt-e Ronaldo szerződtetése: „Igen! Ezt mondtam már az első napján is. Nagyszerű játékos, de túl drága. Most minden a Juventuson múlik. Anrea Agnellinek önkritikusnak kell lennie. A klubnak meg kell szabadulnia a szezon végén Ronaldótól és Fabio Paratici sportigazgatótól is.”

A portugál válogatott 121 meccsen 92 gólt szerzett a Juvéban, részese volt két olasz bajnoki címnek, de a Bajnokok Ligájában semmit sem ért el a csapattal.

A szerződése 2022-ben jár le, de korántsem biztos, hogy idén nyáron nem hagyja el a zebrákat.

