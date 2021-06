A Juventus végleg megszerezné Moratát

A Calcio Mercato szerint a torinóiak megkezdték a tárgyalásokat az Atletico Madrid menedzsmentjével Álvaro Morata megvásárlásról.

A Juventus eddig 10 millió Eurót már kifizetett az Atleticónak, ennyibe került ugyanis, hogy Álváro Morata a most véget ért idényben Torinóban játszott. A spanyol a Seria A-ban 32 mérkőzésen 11 gólt szerzett, és tíz gólpasszt jegyzett.

A Juventus célja most az, hogy a jövőben is soraiban tudhassa Moratát, de most már végleg megvennék. A kölcsönadási szerződésben a már említett 10 millió Eurón túl egy elővásárlási jog is rögzítésre került, mely nem kevesebb, mint 45 millió Euró. A torinó vezérkar most azzal ül tárgyalóasztalhoz a madridiakkal, hogy ezt az összeget a lehető legjobban mérsékelje.

Az ügyletet nyilván befolyásolhatja, hogy az Atleticónak mik a tervei Moratával, illetve hogy van-e más kérője, olyan, aki hajlandó lenne kifizetni ért a több mint 40 milliós vételárat. A Juventus malmára hajthatja a vizet, hogy azért egy tizenegygólos csatárt ez az összeg a jelenlegi helyzetben kicsit túlzásnak tűnik.

