A Juventus nem engedheti meg magának Pogba bérét

A Calciomercato szerint a Juventus nem engedheti meg magának, hogy fedezze Paul Pogba bérét, és úgy tűnik, hogy kiszáll a versenyből, és nem szerződteti a Manchester United középpályását ezen a nyáron.

A 29 éves játékos 2012 és 2016 között az Allianz Stadionban játszott, mielőtt másodszor is aláírt volna a Unitedhez. Valószínű azonban, hogy nem tér vissza Torinóba, miután jelenlegi szerződése júniusban lejár.

Pogba szezononként 15 millió eurót keres az Old Traffordon, de a Juventus csak 8 millió eurós éves fizetést tud ajánlani neki, ráadásul jó eséllyel további ajánlatai is lesznek: a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is élénken érdeklődik iránta.