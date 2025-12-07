A Juventus kemény csatában maradt alul a Napolival szemben

Antonio Conte csapata a bolognai botlást gyorsan elfeledtette, előbb meggyőző teljesítménnyel átgázolt az Atalantán, majd David Neres találatával az AS Romát is maga alá gyűrte. A nehéz menetelés most hazai pályán folytatódott, ahol a Juventus érkezett vendégként.

A vasárnap esti rangadó ismét a brazil szélsőről szólt, aki ezúttal is kulcsszerepet vállalt: Rasmus Höjlund az ő passzából szerezte meg a vezetést. A Juventus azonban a kevés lehetősége ellenére is vissza tudott jönni Kenan Yildiz góljával, ám a dán csatár második találatára már nem érkezett válasz, így a Napoli otthon tartotta a három pontot.

