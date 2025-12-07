seriea-napoli-juventus(C)Getty Images
GOAL

A Juventus kemény csatában maradt alul a Napolival szemben

Tovább tart a Napoli remek sorozata: az olasz Serie A 14. fordulójában ezúttal a Juventust győzte le a címvédő.

Antonio Conte csapata a bolognai botlást gyorsan elfeledtette, előbb meggyőző teljesítménnyel átgázolt az Atalantán, majd David Neres találatával az AS Romát is maga alá gyűrte. A nehéz menetelés most hazai pályán folytatódott, ahol a Juventus érkezett vendégként.

A vasárnap esti rangadó ismét a brazil szélsőről szólt, aki ezúttal is kulcsszerepet vállalt: Rasmus Höjlund az ő passzából szerezte meg a vezetést. A Juventus azonban a kevés lehetősége ellenére is vissza tudott jönni Kenan Yildiz góljával, ám a dán csatár második találatára már nem érkezett válasz, így a Napoli otthon tartotta a három pontot.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Bajnokok Ligája
Benfica crest
Benfica
BEN
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Bajnokok Ligája
Juventus crest
Juventus
JUV
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF
Default
Hirdetés