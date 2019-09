A Juventus játékosa megdöbbent Sarri döntésén

Őszintén vallott a tegnapi esetről a labdarúgó.

Kedden este a kihirdette BL-keretét, amelyben Mario Mandzukic mellett Emre Can sem szerepelt.

Most a játékos Hamburgban szólalt meg a mellőzésével kapcsolatban, és elmondta azt is, hogy mely csapat érdeklődött iránta az elmúlt egy nap során.

- Sokkolt a döntés, főleg azután, hogy a múlt héten még máshogy állt a helyzetem. Tegnap az edzőnkkel beszéltem telefonon, kb. egy percig tartott a hívás, de magyarázatot nem kaptam sem tőle, sem mástól.

Az ügynököm az elmúlt órákban több klubbal egyeztetett, többek közt a Paris Saint-Germainnel is, illetve a Juve vezetőivel is, amelyet követően úgy döntöttem, hogy nem hagyom el a csapatot.

Nem örülök, hogy kimaradtam a keretből, de nem adom fel a harcot és tavasszal mindenképpen pályára szeretnék lépni a BL-ben is.

A cikk lejjebb folytatódik

Ezt követően Emre Can a közösségi oldalán egy posztot is közzétett, amelyben közölte, hogy mindig is hálás lesz a Juventusnak, amiért kiállt mellette a klub a nehezebb időkben is, és azért fog dolgozni, hogy minél több lehetőséget kaphasson a játékra.

Kattints ide, látogass el a Goal Magyarország Facebook oldalára, és kövesd velünk ott is a focivilág legfrissebb eseményeit!