A Juventus játékosa beismerte a függőségét, csökkenthetik az eltiltását

Az elmúlt napokban több olasz labdarúgó ügyében nyomozás indult, miután kiderült, hogy a játékosok tiltott sportfogadási tevékenységet folytathattak.

Az érintettek közül elsőként Nicoló Fagioli vétségére derült fény, a Juventus középpályása az olasz sajtó beszámolói szerint egyfajta vádalkut köthet a hatóságokkal, miután augusztus végén tulajdonképpen saját magát jelentette fel fogadási tevékenysége miatt.

A játékos azóta mindenben együttműködik a hatóságokkal, és azt is beismerte, hogy futballmeccsekre is fogadott. Mindez aránylag jó alkupozícióba hozta, és egy esetleges vádalku során is pozitív elbírálásban részesítheti. Fagioli azt reméli, hogy az előzetesen beharangozott hároméves eltiltásnál jóval rövidebb időtartamra tilthatják el a labdarúgástól.

Továbbá az olasz válogatott két játékosát, Nicoló Zaniolót és Sandro Tonali tiltott sportfogadási tevékenységgel gyanúsítják, amely miatt már rendőrségi kihallgatáson is részt vettek és elhagyták a nemzeti csapat edzőtáborát. A nyáron az AC Milantól a Newcastle Unitedhez szerződő középpályás beismerte fogadási függőségét és már egy terapeutát is felkeresett.