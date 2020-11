A Juventus érdeklődik Calhanoglu iránt

A Tuttosport értesülései szerint a szeretné leigazolni az AC Milantól Hakan Calhanoglut.

A középpályás szerződése 2021 nyarán lejár a milánói klubnál, így decembertől szabadon tárgyalhat a kérőkkel. Egyelőre nem tudott megállapodni klubjával a szerződés hosszabbítást illetően, így egyre erősebbek azok a hangok, miszerint utolsó szezonját tölti a Rossoneri mezében.

A Juventus mellett az Internazionale, valamint az Atletico Mardid is érdeklődik a török válogaottt iránt.

Calhanoglu ügyével kapcsolatban a klub egykori sportigazgatója, Adriano Galliani szólalt meg, aki szerint irreális fizetési igényei vannak a töröknek és az ő idejében ez nem fordulhatott volna ez elő.

