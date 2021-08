A Juventus Eden Hazard-ral pótolná Ronaldót

Úgy tűnik a torinóiak megtalálták a megoldást, hogyan pótolhatnák Cristiano Ronaldót, a Marca szerint Eden Hazard lehet a befutó.

Arról a Goal is beszámolt, hogy a Real Madrid eladná Eden Hazard-t, ezzel előkészítve Kylian Mbappé érkezését. A terv pedig pont kapóra jönne a Cristiano Ronaldót elveszítő Juventus számára, aki szívesen látná a belgát.

Hazard az elmúlt években több sérüléssel is küzdött, és egyelőre nem fáklyásmenet a karrierje, mióta elhagyta a Premier League-et. A Real Madridnál Ronaldo utódját látták benne, most pedig a Juventusnál is a portugált kellene pótolnia. A Marca szerint egyik fél sem zárkózik el a váltástól, a spanyol portál arról ír, hogy a kölcsönadás lenne az az opció, mely mindenki számára megfelelő megoldás lenne.

