A Juventus cáfolta, hogy Ronaldo távozna

Az utóbbi hetekben felerősödtek azok a hangok, hogy Cristiano Ronaldo távozhat a szezon végén a Juventustól, Most a torinói klub sportigazgatója öntött tiszta vizet a pohárba.

A spanyol és az olasz sajtó is arról számolt be, hogy a szeretné csökkenteni kiadásait a jövőre nézve elsősorban a fizetések terén. a spanyol AS szerint a Torinóban attól félnek, hogy a februárba 36. életévét betöltő futballista már nem lesz képes a legmagasabb szinten is helyállni, ezért túlságosan kockázatosnak tartják, hogy szerződést hosszabbítsanak vele. Ráadásul a COVID miatt kialakult nehéz gazdasági helyzetben pénzre lenne szüksége a klubnak, emellett a fizetését is megspórolnák az eladásával.

A hírek szerint a és a is az érdeklődők listáján van.

Több csapat

Most a klub sportigazgatója Paratici nyilatkozott a sztár helyzetéről.

A cikk lejjebb folytatódik

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Megerősítem, hogy Ronaldo jövője Torinóban van.Rengeteg pletykáról lehet olvasni nap, mint nap, de mi egyszerűen nem vesszük ezeket figyelembe" - mondta a szakember.