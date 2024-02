A játékvezetők is felkészültek az NB I tavaszi folytatására

A bírók is edzőtáborral készültek a szezon folytatására.

Az mlsz.hu számolt be róla, hogy a hét első négy napjában együtt edzőtáborozott az NB I-es és NB II-es férfi keret és az NB I-es női játékvezető keret Telkiben.

Az edzőtábor a szokásoknak megfelelően értékeléssel kezdődött, majd fizikai felkészültség mérése került a fókuszba. A második és a harmadik napon csoportos foglalkozásokon adtak számot felkészültségükről a játékvezetők, majd közösen értékelték ki a feladatokat, és levonták a megfelelő következtetéseket.

Az edzőtábor utolsó napján a VAR-képzés kapta a főszerepet, majd a nap végén a VAR-tesztek értékelésével zárult a tábor.

– Az elmúlt bajnoki évben kiemelkedően magas volt a jó ítéletek aránya, viszont több olyan terület is van, amelyben javulásra van szükség, főképp ezekre helyeztük a fő hangsúlyt az edzőtáborban – mondta Hanacsek Attila, a Játékvezetői Bizottság elnöke a táborzárás után. – A szimulálások, a sérülések színlelésének kezelése, a kezezéses szabálytalanságok, a sportszerűtlen cselekedetek megítélése egyaránt olyan terület, amelyet a játékvezetők nem mindig kezeltek egységesen, ezért emelkedett a hibás döntések száma. Ezekre feltétlenül nagyobb figyelmet fogunk fordítani a jövőben. Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy a VAR-rendszernek köszönhetően jelentős javulás történt az ítéletek hatékonyságában a korábbi bajnoki évekhez képest. Kiemelkedően magas a jó ítéletek aránya, és a VAR-nak köszönhetően 75 százalékkal kevesebb súlyos, akár az eredményt is befolyásoló hiba történt az élvonalban. Komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, hogy csökkentsük a hosszú VAR-ellenőrzések számát (amiért egyébként sok jogos kritikát kaptunk), és ezen a területen is figyelemre méltó eredményt értünk el, hiszen 43 százalékkal csökkent a hosszan tartó ellenőrzések száma. Sokat számít, hogy egyre nagyobb tapasztalatot szerzünk a VAR-használattal kapcsolatban, ennek köszönhetően az összes VAR-beavatkozás száma 38 százalékkal csökkent ősszel az első év őszéhez képest. Ez azt jelenti, hogy javultak a pályán hozott játékvezetői/asszisztensi döntések, hiszen ennyivel kevesebb korrekcióra volt szükség. Mivel a VAR-nak nagyon komoly szerepe van a mérkőzések tisztaságában, ezért az edzőtáborban és az azt megelőző héten hangsúlyos szerepet kaptak a VAR-feladatok, az első idei élvonalbeli fordulóban működő VAR-kollégák számára például külön, egész napos felkészítést tartottunk. Az előző idényben a másodosztályban is jelentős, 43 százalékos csökkenés történt a súlyos hibák számát tekintve az azt megelőző idényhez képest, annak ellenére, hogy ezeken a mérkőzéseken nem használunk VAR-rendszert. Az őszi szezonban azonban a Merkantil Bank Ligában volt némi visszaesés a hibák számát tekintve, bízom benne – és ez egyben elvárás is a játékvezetőkkel szemben –, hogy tavasszal javulni fognak ezen a területen. Nyilvánvaló, hogy az előttünk álló szezonban is lesznek olyan kérdések, szituációk, melyek vitákat generálnak a szakmai berkekben és a szurkolókban is. Mi akkor tudunk nyugodt lelkiismerettel nekiindulni az új bajnoki szezonnak, ha a megfelelő felkészítés érdekében minden tőlünk telhető munkát elvégeztünk, mind elméleti, mind gyakorlati téren. Úgy gondolom, a mögöttünk hagyott bajnoki szünetben és az elmúlt négy napban ez megtörtént.