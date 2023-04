A játékos férfiasságába térdelt a bíró, 12 meccsre eltiltották - VIDEÓ

Mexikóban egy labdarúgó sincs biztonságban ha reklamál.

A mexikói labdarúgó bajnokság 13. fordulójában a Club América–León 2–2-re végződött, azonban

Nagy feszültség volt Mexikóban a Club América és a León találkozóján. A két csapat játékosai nem bírtak indulataikkal több sárga és piros lapot is kiosztott Fernando Hernández Gómez játékvezető. 1–0-ás vendég vezetésnél a 63. percben szögletből Diego Contreras góljával egyenlített az América. Ezt követően a León játékosai kezezést reklamálva körbevették a játékvezetőt. A León labdarúgója, Lucas Romero szinte már az arcába mászott, amikor reklamált a sárga lapja miatt, így a felhevült szituációban a bíró beletérdelt a labdarúgó férfiasságába.

A Marca tudósítása szerint a kispadok is egymásnak estek ezalatt és a két vezetőedzőt is kiállította a bíró, akik egymásról letépték a másik ingét is.

Hernándezt 12 meccsre, a két edzőt két-két találkozóra tiltotta el a szövetség.

A játékvezető utólag bocsánatot kért: „elnézést kérek a szurkolóktól és általában a nyilvánosságtól, valamint Lucas Romérótól a reakciómért.”

A sértett fél, Lucas Romero sem haragtartó típus, azonnal a játékvezető védelmébe kelt: „Ő csak ember, az emberek hibáznak. Félreértés volt, nem kell őt felfüggeszteni, én tisztelem őt és ő is tisztel engem.”

