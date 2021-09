A játékos, aki majdnem a világ egyik legdrágább védője lett

A Sevilla hátvédje elképesztően közel volt, hogy a Chelsea-hez kerüljön. Utána jártunk, hogy miért nem került sor a történelmi transzferre.

Az elmúlt hetek egyik sláger témája Jules Koundé volt, hiszen az ifjú védő nagyon közel állt hozzá, hogy a világ egyik legdrágább hátvédje legyen. A Sevilla játékosát a Chelsea környékezte meg, nem is akárhogyan. A 22 éves játékos sokáig úgy tűnt, hogy a nyáron a Stamford Bridge-re költözik, a Chelsea és a Sevilla pedig megállapodást kötnek a védő 43 millió fontos díjáról. A The Athletic sportújság azonban arról számolt be, hogy a Chelsea alig néhány órával a nyári átigazolási piac lezáródása előtt mégis visszakozott az üzlettől, mivel a Sevilla emelt a védőért kért átigazolási díjon.

Hogy mennyit is emelt az összegen a spanyol csapat?

Monchi ─ a piros-fehérek sportigazgatója ─ és a vezetőedző, Julen Lopetegui nyilatkozatai összecsengenek e tekintetben. Állításuk szerint a sevillaiak végül ragaszkodtak Koundé kivásárlási árához, vagyis a nyugat-londoniaknak 68 millió fontot kellett volna elutalnia a spanyolok számlájára a védő játékjogáért cserébe.

Lopetegui ezt meg is erősítette Diario de Sevilla-nak tett nyilatkozatában:

„Nem tudtam volna megakadályozni, hogy Jules elhagyjon minket, de örülök, hogy végül velünk maradt. Az elmúlt két évben hatalmasat fejlődött, és ez elmondhatatlanul boldoggá tett. Koundé azért maradt velünk, mert a klub úgy látta jónak, hogy ez a helyes döntés a beérkező ajánlatok függvényében."

Pedig a Chelsea már helyet is csinált az érkező franciának, hiszen a csapat egyik régi motorosát, Kurt Zoumát eladta a West Ham Unitednek. Azonban a transzfer végül mégis meghiúsult.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Chelsea az Aston Villát fogadja a következő fordulóban és a sikere 1,30-szoros pénzt ér.