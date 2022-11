A japán szurkolók minden mérkőzés után összeszedik a szemetet! - VIDEÓ

Fogadj 20-szoros szorzóval Neymar kaput eltaláló lövéseinek számára a Brazília-Szerbia vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Hiszen egy olyan mérkőzés után jelentek meg a stadionban, ahol még csak pályára sem léptek kedvenceik. A hazai szimpatizánsok elképedve nézték, ahogy a japán szurkolók szedik a szemetet, és igyekeznek rendbe tenni a lelátót a Katar-Ecuador nyitómérkőzés után.

A távol-keleti ország szurkolói elmondták, hogy szerintük ebbe semmi különleges nincs:

“Japánok vagyunk, és nem hagyunk magunk után szemetet, tiszteljük a helyet.”

