A Honvéd nem kért az egykori legendái segítségéből

A másodosztályban sínylődik a kispesti klub.

A Sportal összeállításából kiderült, hogy az NB II-ben szereplő Budapest Honvéd egykori játékosai felajánlották segítségüket a klubnak, amely azonban nem kért belőle.

A kispestieket éveken át erősítő Bárányos Zsolt a Blikknek mesélt a Honvéd vezetőségével való kapcsolatáról:

"A korábbi ügyvezető, Kun Gábor egyszer meghívta a régieket, köztük engem is egy összejövetelre. Ott arra kértek minket, segítsük a klubot, hogy minél eredményesebb legyen. Persze azonnal igent mondtunk. Felajánlottuk, hogy játékosközvetítésben, tanácsadásban, vagy akár a felkészítésben is örömmel állunk rendelkezésre. Azóta senki nem keresett minket, pedig folyamatosan a kiesés ellen küzdött a csapat, míg végül tavaly nem is tudta elkerülni a sorsát. Azt gondolom, egy világválogatott Détári biztosan rengeteget segíthetett volna, vagy bárki közülünk. De valamiért nem volt szükség ránk, hogy valóban eredményesebb legyen a Kispest."

Bárányos megjegyezte, fájó számukra, hogy sok, valójában nem is honvédos került a klubhoz, akiknek nem is volt szívügye a csapat. Példaként a Fradit említette, hogy ott az utánpótlásban csak fradisták dolgoznak, mert számítanak a régi játékosokra.

"Mi nem tudunk többet tenni annál, hogy jeleztük, partnerek leszünk. Számos alkalommal leültünk egyeztetni, mindig mondtuk, számíthatnak ránk. De nem éltek vele, pedig Dömének számos országban vannak remek kapcsolatai és mostanáig elismerik" - tette hozzá.

A lapnak azt is elárulta, hogy nem igazán tetszik a mai futball, ahol mindenkinek túlságosan is meghatározzák a feladatát, ezért nem is szeretne edző lenni.