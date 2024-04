A Honvéd korábbi tulajdonosa szerint most már van elég pénz az NB I-ben

Meglátása szerint a Kispest jelenlegi vezetősége inkompetens emberekkel vette magát körbe.

George F. Hemingway 2006 és 2019 között volt a Budapest Honvéd tulajdonosa, részesedésének százszázalékát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek adta el. A George F. Hemingway tulajdonában álló, nevadai székhelyű Quinex America LLC befektető társaság 2006-ban vette meg a nagymúltú klubot, mely azóta kétszer nyerte meg a Magyar Kupát, 2017-ben pedig bajnok lett. A 72 esztendős magyar származású amerikai üzletember az M1-nek mesélt arról, hogy miként viszonyul a magyar bajnoksághoz, valamint a Kispesthez fűződő viszonyát is megemlítette.

„Nem foglalkozom a magyar labdarúgással, de maga a magyar futball foglalkoztat. Elsősorban természetesen a Honvéd, de maga a magyar foci is, hisz 13 évig benne tevékenykedtem. Remélem, nem lesznek kiesési gondjai a Honvédnak – mondta el a közmédia csatornájának, majd a jelenlegi tulajok és az ő szakmai munkája közötti különbségre is kitért Hemingway. - Ha az ember egy klubot akar vezetni, kétféle módon menedzselheti: egyik, hogy az ember megtanulja a szakmát és megfelelő személyekkel veszi magát körbe. Én ezt az utat választottam, körülbelül három évig tartott is, míg megtanuljam. A másik út, hogy a tulajdonos csak ünnepelteti magát és hozzáértő embereket alkalmaz, akik hozni fogják a szakmát és így vezetik a klubot. Harmadik nincs. A tulajdonosok, akik megvették a Honvédot tőlem, komolyan szerették volna felfuttatni, ők a második utat választották. Nem akartak belefolyni a vezetésbe. Miután hozzá nem értő, rossz, haszontalan, inkompetens embereket vettek fel, mélyrepülés kezdődött, amit nem tudtak már megállítani.”

Az üzletember meglátása szerint neki is bele kellett tanulni a labdarúgás üzleti helyzetébe, azonban miután megtalálta a megfelelő szakembereket azokat a lehető legtovább maga mellett tudta tartani. Nem hisz a gyors építkezésben, a jelenlegi helyzetben szerinte a Honvéd vezetőinek abban kéne gondolkodni, hogy lemondanak a Magyar Labdarúgó Szövetség általi „fiatalpénzéről” és inkább külföldi labdarúgókkal két éven belül visszajutnának az NB I-be. Elmondása szerint azért szükséges 4-5 légiós megszerzése, mert a megfelelő magyar játékosokat jelenleg élő szerződés köti klubjukhoz.

Az egykori sportvezető arról is beszélt, milyen módosításokat hajtana végre a magyar labdarúgás fejlődésének érdekében

„Ott kezdeném, hogy én támogattam, amikor Csányi Sándor elnök úr 16-ról 12-re levitte a bajnokság létszámát. Akkor jónak is tartottam ezt, mint ahogy most a bővítést is jónak tartom – én 18 csapatra emelnék. Most már van pénz, illetve ha a bejövő pénzek rendesen lennének elosztva az egyesületek között, senki sem lenne favorizálva, akkor lenne elég pénz, hogy egy 18 csapatos NB I-et fenntartsanak. Még fontosabb, hogy a légiósok számát le kellene csökkenteni háromra, az akadémiákból érkező fiatalokat pedig játszatni kellene. Ennek az eredménye az lenne, hogy a válogatott öt-tíz éves periódusban nagyon megerősödne. Illetve ha nem lenne együttes, amit favorizálnának a pénzelosztásoknál, a klubfutballban a következő két-három évben kevesebb eredmény lenne, de utána lenne három-négy magyar klub, ami el tudná érni azokat az eredményeket, amiket most a Ferencváros is.”

Az interjú későbbi részében a magyar válogatott hosszabb távú építkezését hozta fel példaként.

„Nagyon becsülöm, amit a válogatott Rossi irányításával elért az elmúlt években, de úgy gondolom, ebben az esetben még tovább tudna fejlődni. És a magyar labdarúgásnak ez lenne az érdeke, nem az, hogy egy erős csapat legyen a bajnokságban. A másik dolog: a magyar labdarúgásnak fontos, hogy egy Szeged, Győr, Nyíregyháza, Pécs, Honvéd, Vasas – ezek mind legyenek az NB I-ben. Ez méginkább emelné a magyar futballt. Ahogy tíz évvel ezelőtt más volt a cél, most ennek kellene, hogy legyen – majd egykori edzőjét tovább méltatta. - Rossi a kezdettől fogva jó szakember volt. Ami ennél fontosabb, hogy egy jó ember, és maga mellé tudja állítani a többi jó embert. Sok edző van, akik szakmailag jó, de vacak ember, jellem, karakter. Én együtt tudtam működni Rossival, és természetesen nagyon sok tapasztalatot szerzett a Honvédnál, sokat tanult, így lett eredményes. Úgy látom, a magyar válogatott most azon a csúcson van, amit ezzel a kerettel el lehet érni. Nem hiszem, hogy ezzel a stratégiával ennél feljebb jut. Rossi kiváló edző, az együttes rengeteg támogatást kap, ami helyes is. De azt gondolom, ahhoz, hogy a válogatott ennél magasabbra jusson, az kell, hogy azt a stratégiát kövessék, amit megjelöltem.”

Meglátása szerint a Paksnak van a legjobb vezetése Magyarországon, de a Kecskemét eredményei láttán a bács-kiskuni csapat érdemeit is méltatta.