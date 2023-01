A hétvégén már nem lép pályára, a Premier League-be távozik az olasz kiválóság

Hirtelen és szomorú véget ért a közös történet a csapatával.

Olaszország vezető sportportáljai egybehangzóan beszámoltak róla, hogy az AS Roma hétvégi bajnokiján már nem fog pályára lépni Nicolo Zaniolo a Spezia ellen, miután az egykori nagy tehetség a távozását kérte a klubjától.

A hírek szerint José Mourinho nem számít Zaniolo játékára a "farkasok" soron következő bajnoki mérkőzésén, miután a játékos csütörtökön állítólag azzal a kéréssel fordult a klubjához, hogy engedjék őt távozni.

A 23 éves irányító nagyon fiatalon robbant be a 2018-2019-es szezonban a Romába és később az olasz válogatottba is, ám két súlyos térdsérülése után már képtelen volt kiegyensúlyozottan jól teljesíteni. Zaniolo szerezte az előző idényben az AS Roma győztes gólját a Feyenoord elleni Konferencia Liga-döntőben.

Zaniolo mostanáig 128 mérkőzés alatt 24 gólt szerzett a Giallorossi mezében.

A hírek szerint Zaniolo nem hajlott a 2024 nyarán lejáró szerződése megújítására, ezért a távozás mellett tette le a voksát. Pályafutása során korábban a Fiorentina és az Inter korosztályos együtteseiben játszott.

Olasz sajtóhírek szerint az Arsenal, a Tottenham és a West Ham United is meg akarja szerezni a labdarúgót, akitől a Roma 35-40 millió eurós átigazolási díj ellenében válna meg.

