A Halásztelek lett az MTK új partnercsapata

Bár a következő szezont az NB II-ben kezdi az MTK, kétség nem férhet ahhoz, hogy a magyar a labdarúgás egyik legpatinásabb csapatáról beszélünk, hiszen a kék-fehérek 23 alkalommal nyerték meg a bajnokságot és 12-szer ért csúcsra a Magyar Kupában Hidegkuti Nándor egykori csapata.

Emellett az MTK a hazai utánpótlás-nevelés egyik bástyája: a Sándor Károly Akadémiáról több tucat tehetség került az élvonalba és sokan lettek válogatott játékosok vagy légiósok. A kék-fehér klub a tudását igyekszik átadni és ezzel együtt új tehetségeket is akar felfedezni, így igyekszik több klubbal is partnerségi megállapodást kötni. Az MTK most a Pest megyei II. osztályban szereplő Halásztelekkel kötött szerződést.

A kék-fehérek a jövőben lehetőséget biztosítanak arra, hogy a halásztelki edzők részt vegyenek az MTK korosztályos edzésein és szakmai továbbképzésein. Emellett edzésvázlatokat és szakmai útmutatást is kapnak majd az akadémia munkatársaitól, valamint a legtehetségesebb halásztelki játékosok megmutathatják tudásukat a patinás fővárosi klubban.

