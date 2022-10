A Google lehet a Tottenham stadionjának névadó szponzora

Hamarosan átnevezhetik a 2019-ben átadott Tottenham Hotspur Stadiont.

Angol sajtóértesülések szerint előrehaladott tárgyalások folynak a Tottenham Hotspur és a Google között az észak-londoni alakulat stadionjának névhasználati jogairól. Mint ismeretes, 2019-ben épült meg a jelenleg a csapat nevét viselő 62 ezer fős létesítmény, amely a Premier League mellett alkalmanként rögbi és NFL mérkőzéseknek és természetesen koncerteknek is helyszínéül szolgál, így nem véletlen, hogy a Google élénken érdeklődik a szponzorációs lehetőség iránt.

Az informatikai cég egyébként is szívesen áldoz a sportra, a tengerentúlon az MLB-ben és az NBA-nem is vannak érdekeltségei, emellett a Forma 1-es McClaren istállót is támogatja a cég. Habár konkrét számok nem szivárogtak ki a tárgyalásokról, a The Athletic értesülései szerint szép bevételt remélhet egy esetleges megállapodástól a Tottenham, amely így is az angol élvonal 5. legnagyobb bevételeivel büszkélkedhet.

