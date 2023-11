A Genk csapatkapitánya szerint, az EL-ben a Ferencváros helye

Olasz lapnak nyilatkozott.

Interjút adott a Corriere dello Sportnak Bryan Heynen, a Ferencvárossal egy Ekl-csoportban szereplő Genk csapatkapitánya, amelyben kitért a magyar együttesre is - írja a Nemzeti Sport.



„Nem számít, hogy ki szerzi a gólt a csapatomban. Az a fontos, hogy jó teljesítményt nyújtsunk és nyerjünk. Már napok óta a lilák elleni meccs jár a fejünkben, és mondhatom, hogy készen állunk a küzdelemre. Nagyon fontos találkozó előtt állunk. Hatalmas a tét nekünk is és a Fiorentinának is, bár szerintem rajtuk nagyobb a nyomás. Ha nyernek, továbbjutnak, ugyanakkor ha nem sikerül nekik, akkor minden a Ferencváros otthonában dőlne el, és az nem lenne sima ügy.”



A játékos emellett elmondta, hogy teljesen más mérkőzés lesz ez, mint amit a Belgiumban játszott a két csapat, ahol ha kicsit figyelmesebbek, nyerhettek is volna. Kitért arra is, hogy a Fiorentina egy nagyszerű gárda - de szerinte az Aston Villa a sorozat legnagyobb esélyese -, és ahogy a két csapatnak, úgy a Ferencvárosnak is az Európa Ligában lenne a helye.