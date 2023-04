A futballügynökök közel fele megbukott a FIFA vizsgáján

Véget érhet a családtagok képviselete!

Új ügynöki szabályozást vezet be a FIFA 2023 októberétől. A nemzetközi szervezet azért érezte szükségét a szabályok bevezetésének, hogy megakadályozza a képviselők nagy befolyását a futballisták átigazolásával kapcsolatban, illetve az elszállt ügynöki tranzakciók miatt.

A központilag szervezett vizsgákon angol, német és spanyol nyelven lehetett kitölteni a papírokat. Az április 19-én megrendezett első vizsga eredményeit csütörtökön kapták meg a résztvevők. Míg eredetileg 6586 vizsgázó jelentkezett az engedélyért, végül csak 3800 vizsgabeadvány érkezett a FIFA-hoz. A FIFA első futballügynöki vizsgáját letevő jelöltek csaknem fele megbukott, mindössze 52 százalékuk volt sikeres.

Az április 19-én vizsgázó 3800-an közül csak 1962-en voltak sikeresek, így megkaphatják majd a FIFA futballügynöki licencét. Ez az engedély lehetővé teszi számukra, hogy továbbra is képviselőként tevékenykedjenek a játékosok vagy a klubok átigazolásainál vagy szerződés-megújításánál. A 20 kérdésből álló teszten 75%-ot kellett elérni, hogy sikeres legyen.

Azoknak a képviselőknek, akik 2015 előttről is be tudnak mutatni ügynöki tevékenységet a FIFA Legacy Agent kategóriába esnek és egy dokumentum kitöltésével, a vizsga elvégzése nélkül továbbra is dolgozhatnak.

A következő vizsgalehetőség szeptember 20-án lesz nemzetközileg.

