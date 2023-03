A franciák egykori klasszisa edző szeretne lenni

A stoplis szögreakasztása után sem távolodott el a pályától.

Az aktív pályafutását a közelmúltban befejező Franck Ribéry utolsó csapat, az olasz élvonalbeli Salernitana edzői stábjában dolgozik Paulo Sousa mellett. A Bayern München és a francia válogatott egykori fáradhatatlan szélsője biztos benne, hogy edző szeretne lenni.

A 40. születésnapját a jövő hónapban ünneplő Ribéry a La Gazzetta dello Sportnak adott interjúban beszélt a jövőbeli terveiről:

"Hiányzik, hogy a pályán segítsem a csapattársaimat, de mostanra úgy-ahogy sikerült alkalmazkodnom Megkönnyíti a helyzetemet, hogy kapcsolatban maradtam a játékosokkal, sokat vagyok a pályán. Játszani már ha akarnék, sem nagyon tudnék, nemrégiben térdműtéten estem át, acéllemezt tettek a lábamba. Most máshogy próbálok segíteni."

"Legalább két éve tudom, hogy edzősködni szeretnék. Azóta más szemmel néztem a labdarúgást, igyekszem minél több újdonságot elsajátítani. Pályafutásom során a legkiválóbb vezetőedzőkkel dolgozhattam együtt, a legtöbbre mindig is Marcello Lippit tartottam" - tette hozzá.

Ribéry elárulta, hogy nagyon jól kijön Paulo Sousával, akivel a Salernitanát irányítja: "Az első pillanattól közös hullámhosszra kerültünk. Nagyon jól magyaráz, minden játékosnak világosan a tudtára adja, mit vár el tőle. Az edzéseken fegyelmet követel és kemény munkát. Szavainak súlyt ad, hogy játékosként is sikereket ért el. Remélem, én is hasonló utat járok be, az együtt töltött idő mindenesetre értékes tapasztalatokat ad a munkámhoz."

