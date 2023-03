A francia válogatottnál folytatja a világbajnokságon Messiéket megverő edző

Távozott a szaúd-aráb válogatott éléről.

Szaúd-Arábia egyik legnagyobb érdeme köthető Herve Renard nevéhez, vezetésével fordítottak Argentína ellen a 2023-as katari világbajnokság első csoportmeccsén.

Végül keserédesre sikeredett a világbajnokság a szaúdiaknak. Az Argentína elleni meglepő győzelem után két vereséget szenvedtek el a csoportkörben, így nem jutottak tovább az egyeneskieéses szakaszba. Herve Renard neve azonban nagyon elterjedt, miután kikerült, hogy milyen motiváló beszédet mondott el játékosainak az első csoportmeccsük félidejében.

Renard korábban Elefántcsontpart és Marokkó férfi válogatottját és a francia Lyont is irányította már, azonban most új kihívások elé néz, Franciaország női válogatottját veszi át. Korábban nem volt egyetlen női csapatnak az élén sem, ez lesz az első alkalom, hogy vezetőedzőként lép majd be a hölgyek öltözőjébe.

Nem kis feladatot vállalt el, hiszen újból világbajnokságon kell részt vennie a nyáron. Az Ausztráliában és Új-Zélandon megrendezendő világbajnokságon csapata Jamaicával, Brazíliával és Panamával fog megmérkőzni a csoportkörben. Előtte azonban még négy felkészülési mérkőzésen tud majd összeszokni új csapatával. Franciaország áprilisban Kanada és Kolumbia, júliusban Írország és Ausztrália ellen lép pályára barátságos meccsen.

