A francia szövetségi kapitány elárulta, hogy Benzema játszhat-e a döntőben

Egy nappal a világbajnoki döntő előtt még mindig a Real Madrid aranylabdása a téma.

A vasárnap világbajnoki döntő előtt a francia válogatott szöveségi kapitánya, Didier Deschamps szombaton megtartotta a finálé előtti sajtótájékoztatóját.

A döntő előtti felkészülés mellett Deschamps természetesen nem kerülhette el a Karim Benzemáról szóló kérdéseket sem, melyre ezúttal sem adott egyértelmű választ, de szavaiból arra következtethetünk, hogy a Real támadója nem fog játszani vasárnap:

"24 játékos van a keretünkben. Christopher Nkunkut, Lucas Hernándezt és Karim Benzemát is elvesztettük sérülés miatt, én pedig a maradék 24 játékosommal foglalkozom, akik a rendelkezésemre állnak."

A csapatot sújtó járványhelyzettel és sérüléshullámmal kapcsolatban elmondta, hogy „megpróbálunk annyira felülemelkedni a helyzeten, amennyire csak lehet. Nyugodtak vagyunk és összpontosítunk a dönőre. Természetesen jobb lenne, ha nem kellene megküzdenünk ezzel a nehézséggel, de az orvosaink segítségével megpróbáljuk a lehető legjobban menedzselni a helyzetet."

A francia válogatott pénteki edzését Raphael Varane és Ibrahima Konaté is kihagyta vírusos megbetegedése miatt. Korábban Dayot Upamecano, Adrien Rabiot és Kingsley Coman is betegeskedett, de előbbi kettő azóta már egészséges. Ugyanakkor Aurélien Tchouaméni és Theo Hernández szereplése is kérdéses a vasárnapi fináléban sérülés miatt.

"Nem én vagyok a fontos most. A Franciaországgal folytatott munkám a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Továbbra is nagy kedvvel dolgozom, és nagyon boldog vagyok ebben a szerepben. A legfontosabb a csapat számomra. A jövőm nem a holnapi eredménytől függ. Jelenleg nem gondolkodom ezen" - tette hozzá Deschamps a jövőjével kapcsolatban.

