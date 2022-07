A francia szervezők miatt alakult ki a BL-döntő előtti káosz

Lezárult a hivatalos vizsgálat, a franciák bocsánatot kértek a szervezetlenségért.

A májusi, párizsi Bajnokok Ligája-döntőben a Real Madrid és a Liverpool találkozott egymással, de a mérkőzés mellett a stadion környéki kaotikus helyzet miatt is emlékezetes marad az összecsapás. A finálé a kapuk előtt feltorlódott és kint rekedt szurkolók miatt eleve tetemes késéssel kezdődött, de mint kiderült, a francia rendőrök könnygázzal is támadták az angol szurkolókat. A hivatalos jelentés szerint a Liverpool szimpatizánsai hamis jegyekkel akartak bejutni, emiatt alakult ki a késedelem, a most lezárult vizsgálat szerint viszont más történt.

A problémához az vezetett, hogy a digitális jegyek nem működtek, egy vasúti sztrájk miatt pedig az angol nézők tömegekben, nem pedig folyamatosan érkeztek a kapukhoz. A helyzetet fokozta, hogy a rendőrség könnygázt is bevetett ellenük, utólag pedig eltüntették az utcai kamerák felvételét.

„Mindenki a maga útját járta anélkül, hogy valódi koordináció lett volna” – idézte az M4 Sport az esettel kapcsolatban Laurent Lafont, a vizsgálat egyik elnökét.

A francia belügyminiszter, Gérald Darmanin kezdetben a Liverpool-szurkolókat okolta a kialakult helyzetért, végül kénytelen volt hivatalosan is bocsánatot kérni az angol drukkerektől.

