A francia bajnok támadóját vinné a Real Madrid

Nem olyan könnyű manapság csatárként kitűnni a tömegből, amikor olyan csillagok ragyognak az egyetemes labdarúgás egén, mint Kylian Mbappé, Erling Haalan, Lautaro Martínez, vagy éppen Nyemar. Pedig érdemes odafigyelni a „többiekre” is, mint például a fél Európa által körbeudvarolt Karim Adeyemire, és persze a Lille kanadai üdvöskéjéére, Jonathan Davidre!

A még mindig csak 21 esztendős támadó alapembere volt az előző idényben a Paris Saint-Germain előtt bajnoki címet szerző Lille-nek. És a most futó szezonban sem Daviden múlik, hogy a Lille csak a nyolcadik helyen áll a francia bajnokságban! Az egyébként amerikai állampolgársággal is rendelkező (New Yorkban született 2000. január 14-én) játékos a Ligue 1-ben 18 mérkőzésen 11-szer talált az ellenfelek hálójába, a Bajnokok Ligájában ez a mérleg 6/3.

Teljesítményére pedig az Öreg kontinens egy gigásza, a Real Madrid is felfigyelt. A Marca szerint a Királyi gárda jövő nyáron, vagyis fél év múlva vinné is Jonathan Davidet. A játékos ügynöke kijelentette, hogy ez lesz az utolsó szezonja Franciaországban, és nyitott arra, hogy ügyfele nagyobb klubba igazoljon. David piaci értéke 50 millió Euró, ami nem kevés, és vélhetően minimum ennyit kell fizetni érte, tekintve, hogy 2025 nyaráig van szerződése a francia bajnokkal.

