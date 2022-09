A Fradi csillagával erősítene az Everton - sajtóhír

A Calcio Mercato értesülése szerint az angol élvonalban szereplő Everton élénken érdeklődik a Ferencváros mali támadója, Adama Traoré iránt.

Nagyszerűen kezdte az idényt a Ferencváros nyáron újonnan igazolt Mali szésője, Adama Traoré. A Sheriff Tiraspoltól érkező futballista az új idényben az NB I-ben 5 mérkőzésen 5 alkalommal volt eredményes, valamint három gólpasszt is kiosztott, de az FTC Európa-liga-csoportkörbe jutásából is aktívan kivette a részét. A BL-selejtezők alatt 6 találkozón négy gólt szerzett egy assziszt mellett, de az El-selejtező playoffjában is két találatot szerzett, míg a csoportkör első fordulójában a Trabzonspor ellen is betalált a 3-2-re megnyert mérkőzésen.

Ezzel a teljesítménnyel jogosan hívta fel magára a figyelmet a mali támadó, akit a Calcio Mercato értesülése szerint az Everton is szeretne megszerezni. A lap azt írja, korábban a Wolverhampton spanyol válogatott játékosát, a szintén szélső Adama Traorét is szerette volna leigazolni a liverpooli klub, de ez nem sikerült neki, így a magyar rekordbajnok játékosát vinné el. Az ulloi129.hu legfrissebb híre alapján a Ferencváros vezetősége nem értesült semmilyen formában, hogy az angol klub érdeklődne a Traoré iránt.

Adama Traoré jelenlegi piaci értéke 3 millió euró a transfermarkt.de adatai szerint, teljesítménye alapján viszont szinte biztos, hogy ennél jóval többet kell fizetnie annak a csapatnak, amely magához csábítaná.

