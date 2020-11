A FIFA kihirdeti az év legjobbjait

A FIFA bejelentette, hogy december 17-én, egy virtuális ceremónia keretein belül kihirdetik az év legjobbjait.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség köszönetet mondott a játék főszereplőinek, egyben példaképeknek, hogy reményt adtak és üzenetekkel árasztották el a közösséget a válsággal szemben.

Megköszönték, hogy a biztonságos intézkedéseket követően kemény munkát és szolidaritást fektettek a sportba és ezáltal okoztak örömet a futballrajongók számára.

A FIFA számára ezért is fontos, hogy ebben a rendkívüli évben is kihirdesse az év legjobbjait.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world