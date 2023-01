A FIFA elnöke az újabb Közel-keleti világbajnokságért lobbizik

Ha rajta múlik, jöhet az újabb téli világbajnokság.

A Nemzeti Sport hívta fel rá a figyelmet, hogy a FIFA elnöke, Gianni Infantino nagy lobbizásba kezdett, hogy a 2030-as világbajnokságot rendezzék Szaúd-Arábiában, illetve a vele közösen pályázó Egyiptomban és Görögországban.

A világbajnokság befejezése után egy hónappal a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) honlapjára kikerült az a cikk, amelynek már a címe is sokat sejtető: „Ötmilliárdan kapcsolódtak a 2022-es katari világbajnoksághoz – mély­elemzés a valaha volt legjobb FIFA-világbajnokságról”.

Az elsősorban statisztikákat halmozó írásban megemlítik, hogy a Nielsen nemzetközi közönségmérő vállalat első eredményei szerint a döntőt másfél milliárdan nézték világszerte, a torna egészét mintegy ötmilliárdan követték a médiauniverzum különböző platformjain, míg a közösségi médiában 93.6 millió bejegyzés született 262 milliárd elérés és 5.95 milliárd interakció mellett. Az írás szerint Katar a helyszínen is kimagaslóan teljesített, összesen ugyanis 3.4 millió szurkoló ment ki a stadionokba, a dohai Fan Festivalon pedig 1.85 millióan fordultak meg. A kiváló rendezés mellett szintén kiemelendő a FIFA szerint, hogy Stéphanie Frappart volt az első női játékvezető a világbajnokságok történetében, hogy négy konföderáció is adott csoportgyőztest (csakúgy, mint 1986-ban és 2002-ben), és hogy most először három ázsiai válogatott is bejutott a nyolcaddöntőbe, egy afrikai csapat pedig az elődöntőbe.

Néhány lényegi elemet viszont a végére hagytak, eszerint a világbajnokság kiemelkedően sikeresnek bizonyult kereskedelmi és marketingszempontból, továbbá a FIFA most először törődött a munkavállalók jólétével. Főleg ez utóbbi félmondat érdekes, annak fényében, hogy a FIFA-elnök Gianni Infantino a héten Davosban járt a Világgazdasági fórumon, ahol számos államfővel, cégvezetővel és nemzetközi szervezet vezetőjével találkozott, többek között Gilbert Houngbóval, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) igazgatójával, akivel egy úgynevezett munkaügyi kiválósági központ felállításáról tárgyalt.

Hogy pontosan mit takar a „kiválósági központ”, és hogy milyen mechanizmus szerint működne, egyelőre nem tudni, az viszont kiszivárgott, hogy a FIFA ezt szánná védőernyőnek arra az esetre, ha olyan nemzetnek ítélné a világbajnokság rendezési jogát, ahol a munkavállalók – elsősorban a kétkezi munkások – jogai csorbulnak a nyugati világ sztenderdjei szerint. A FIFA–ILO együttműködés tehát embrionális fázisban van, ráadásul a hírek szerint az ILO először hosszabb távú egyetértési memorandumban szeretne megállapodni a labdarúgó-szervezettel, mielőtt megvitatna egy általa csak lehetségesnek minősített elképzelést. Egyes elemzők szerint a világfutball elnöke mindezzel annak szeretne megágyazni, hogy a 2030-as világbajnokságra a FIFA szempontjából gazdaságilag a leginkább kecsegtető szaúd-arábiai pályázatot hozhassa ki győztesen.

„Ne felejtsük el, hogy a labdarúgás globális szinten 270 milliárd dolláros GDP-t termel évente, roppant fontos gazdasági ágazat, és rengeteg lehetőség van a fejlesztésére világszerte” – fogalmazott Davosban Gianni Infantino.

A 2030-as világbajnokság rendezésére a hírek szerint a szaúdi-görög-egyiptomi hármas mellett a spanyol-portugál-ukrán trió készül jelentkezni.

