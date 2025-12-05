A Ferencvárosra és a ZTE-re is lesújtott a Fegyelmi Bizottság

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága a Zalaegerszeget a következő két hazai Fizz Liga-mérkőzésére vonatkozó szektorbezárással sújtotta.

A bizottság határozata szerint a zalaiakat a múlt hétvégi, Győr elleni idegenbeli bajnoki találkozójukon a csapat szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére és prevenciós terv benyújtására kötelezték. A testület továbbá elrendelte a "sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 2 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásnak végrehajtását".

Az fb a Ferencvárost - az MTK és a Nyíregyháza elleni mérkőzésekkel kapcsolatban, összevont eljárásban - a szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte.

A Vasas FC–Budapest Honvéd FC Merkantil Bank Liga-mérkőzéssel kapcsolatban a Vasast az fb a szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezte és a soron következő hazai bajnoki mérkőzésére szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással büntette. Viszont az angyalföldieknek így is le kell zárni egy szektorukat a következő hazai találkozójukon, mivel a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt a bizottság elrendelte a korábban kiszabott szektorbezárás végrehajtását.

Forrás: MTI

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.