A Ferencváros öt labdarúgójával is hosszabbított

A Ferencvárosi Torna Club július 1-jén öt labdarúgójával is meghosszabbította szerződését.

Az Ferencváros hivatalos honlapján jelentette be, hogy Szécsi Gergő, Vida Kristóf, Burzi Alex, Juhász Botond és Katona Bálint továbbra is a zöld-fehéreket fogja erősíteni.

A hosszabbító játékosok közül Szécsi Gergő számít a legrutinosabbnak a maga 32 évével, a kapus már egy Magyar Kupa-találkozón is bemutatkozhatott a első csapatban. A 2020/21-es szezonban főleg az NB III-as együttesnél számítottak rá, ahol 16 találkozón védte a Fradi II kapuját. Emellett a kis Fradinál, a Soroksárnál Lipcsei Péter is számolt Szécsivel. A 32 éves hálóőr rendszeresen dolgozik NB I-es csapat edzésein is, legutóbb Peter Stöger németországi edzőtáborba utazó keretének is tagja volt.

Vida Kristóf is marad a budapestieknél. A 19 éves utánpótlás-válogatott védő már 2016 óta tartozik a Ferencvároshoz, az NB III Közép-csoportjában szereplő Fradi II alapembere és az előző szezonban a Soroksárt is erősítette öt mérkőzés erejéig.

A 2002-es születésű Burzi Alex 2017-ben igazolt a FTC-hez, a korosztályos csapatokat végigjárva a 2020/21-es szezont már NB III-as csapatnál töltötte. Juhász Botond szintén 2002-ben született, és 2018 februárjában érkezett az Üllői útra, és tehetségének köszönhetően a tavalyi szezonban az U19 mellett az NB III-as felnőtt tartalékcsapatban is többször pályára léphetett.

Katona Bálint Juhász Botondhoz hasonlóan 2018-ban csatlakozott a Ferencvároshoz. A támadó középpályás már kétszer pályára lépett az első csapatban MOL Magyar Kupa mérkőzéseken, a játékos a Ráckevének be is talált.

