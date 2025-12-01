Mi történt?

Varga Barnabás tegnap este nem került be a Ferencváros Puskás Akadémia elleni keretébe. Ennek önmagában még nem lenne hírértéke, hiszen sérülések vagy családi ügyek bármikor közbejöhetnek. A valódi furcsaságot Robbie Keane edző válasza szolgáltatta.

– Azt mondta, nem akar játszani. Tegnap jelezte, hogy kimerült a sok meccs miatt. Beszéljünk azokról, akik itt vannak – idokolta Varga Barnabás kimaradását szűkszavúan az ír szakember még a mérkőzés előtt.

A lefújást követően az M4 Sport riportere ismét rákérdezett, mi a helyzet Varga Barnabással, Keane azonban sértődötten csak ennyit mondott:

– Elhiszi azt, amit az interneten lát? Már a mérkőzés előtt megkérdezte, akkor elmondtam, miért nem játszik – jegyezte meg dühösen a Ferencváros vezetőedzője, aki azonban a sajtótájékoztatón sem úszta meg, hogy ismét rákérdezzenek Varga Barnabás kimaradására:

– A pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Arra, amit az emberek a neten beszélnek, nincsen ráhatásom, ahhoz meg már nem tudok mit hozzáfűzni, amit elmondtam a mérkőzés előtt – húzta alá a 45 éves ír vezetőedző.

Megszólalt a játékos ügynöke

Varga hiányzását sokan annak tudták be, hogy a magyar válogatott csatár küldföldre szeretne igazolni. A játékos ügynöke, Paunoch Péter azonban megerősítette Robbie Keane állítását, miszerint a 31 éves támadó csak fáradt:

– Varga Barnabás lelkileg és fizikailag kimerült, a válogatott elbukott vb-selejtezője is érthetően megviselte. Amikor pedig egy játékos nem tudja kipihenni magát a sorozatterhelés közben, jönnek a betegségek, kisebb-nagyobb sérülések. Ezért most pihenőre volt szüksége, hogy a következő, Kisvárda elleni meccsre már jobb állapotba tudjon kerülni. Ezt az őszi hajrát még végigküzdi, aztán tud egy kicsit szusszanni – árulta el Paunoch Péter a Nemzeti Sportnak, majd tiszta vizet öntött a pohárba azzal kapcsolatban, hogy a játékos távozik-e a januári átigazolási ablakban:

– Én megértem, hogy a közvéleményt Varga Barnabás jövője érdekli, de most nem aktuális ez a kérdés, ennek nincs köze ahhoz, hogy vasárnap nem szerepelt – húzta alá a játékosügynök.

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.