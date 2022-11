A Ferencváros vb-kerettagja a torna után távozhat is a klubtól

Hajnal Tamás: "Vannak és lesznek érdeklődők!"

Pénteken beszámoltunk róla, hogy a Ferencváros labdarúgója, Aissa Laidouni is ott lesz a világbajnokságon, miután Jalel Kadri, Tunézia szövetségi kapitánya kihirdette a katari tornára készülő keretét, a névsorban pedig ott van az FTC nagy teherbírású középpályása is, amire klubjánál is büszkék.

Hajnal Tamás, a ferencvárosiak sportigazgatója az M1 aktuális csatornának kiemelte: várható volt játékosuk meghívása a vb-keretbe, miként az is, hogy a tunéziai együttes kezdőcsapatában jut majd szerephez a vb-n is, hiszen a közelmúltban rendre ott kapott lehetőséget. Kiemelte: Laidouni vb-részvétele közös siker a játékosnak és a klubnak.





"Természetesen a pályán neki kell teljesítenie, de a Ferencváros az ő kiválasztásával, szerződtetésével, képzésével, versenyeztetésével sokat tudott hozzátenni ahhoz, hogy most egy ilyen tornán részt vehet" - idézi Hajnalt az MTI.

A sportvezető hangsúlyozta, Laidouni története a francia harmadosztályból indulva "kicsit meseszerűen" alakul. Hozzátette: amennyiben a vb-n jól teljesít, akkor az eddigieknél is nagyobb érdeklődés lehet iránta más klubok részéről, és az értéke is megnőhet.



"Az is a labdarúgás része, hogy egy ilyen esemény után, és egy olyan időszak után, amit ő produkált a Fradival, valamint a tunéziai válogatottal, vannak, illetve lesznek érdeklődők. Amennyiben olyan helyzet áll elő, hogy konkrétumokról kell elgondolkodni, az is benne lehet a pakliban, hogy adott esetben valamikor egy játékos távozik tőlünk. De ez a labdarúgás rendje, úgyhogy akkor beigazolódna az a folyamat, amit a Fradinál ez elmúlt években tettünk-teszünk, azaz közösen sikeresnek lenni, a játékosokat pedig új szintre juttatni" - mondta.





Tunézia hatodszor jutott ki a vb-re, ahol a D csoportban a címvédő Franciaország mellett Ausztrália és Dánia lesz az ellenfele.

