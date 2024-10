A Ferencváros szurkolói újpesti edzőt követelnek Pascal Jansen helyére!?

Játssz Magyarország egyik legjobb online kaszinójában! Vágj zsebre 4x32 000 Ft értékű bónuszt és 32 ingyen pörgetést! Regisztrálj most! (x)

Szerdán az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) bejelentette, hogy Thomas Tuchel lesz az angol válogatott szövetségi kapitánya.

A cikk lejjebb folytatódik

Az elmúlt szezonokban megszokhattuk, hogy Lőw Zsolt – mint másodedző – a német szakember állandó segítőjeként dolgozott, ám ez a felállás most megváltozik, ugyanis Tuchel a 45 éves magyar edző nélkül ül le a Háromoroszlánosok kispadjára. A német edző munkáját az újpesti kötődésű Lőw helyett ezúttal Antony Barry segíti majd.

Kisebb meglepetésre nem az Újpest drukkereknek jutott eszébe, hanem a 'Fradi szurkolók csoportjában' merült fel először, hogy a jelenleg munkanélküli Lőw Zsoltot leültessék csapatuk kispadjára.

„Most kellene lecsapni Lőw Zsoltra!! Tízszer jobb lehet, mint Pascal"

– olvasható a zárt Facebook-csoportban írt bejegyzésben.

Bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem mindenki ért egyet a felvetéssel:

„Honnan tudjuk, hogy jó lenne? Sehol nem volt még vezetőedző"

– reagált Lőw leigazolására az egyik ferencvárosi kommentelő a csoportban.

Hogy muzsikál Pascal Jansen vezetőedző irányításával a kilencedik kerületi klub?

Pascal Jansen június 13-án vette át a Ferencváros vezetését, irányításával az együttes hét mérkőzés után 6 győzelemmel és 18 ponttal vezeti az OTP Bank Ligát. Az Európa-ligában viszont két 2–1-es vereséget szenvedtek el a jóval esélyesebb Anderlecht és Tottenham ellen.

A zöld-fehérek szurkolói valószínűleg nem az eddigi eredmények miatt szeretnék, hogy Pascal Jansen távozzon az Üllői útról, sokkal inkább a mutatott játékkal nincsenek megelégedve.

Pont egy hónappal ezelőtt a klub elnöke, Kubatov Gábor próbálta megnyugtatni a drukkereket, hogy minden rendben lesz, és adjanak időt a holland szakembernek:

„Amikor kiválasztottuk Pascalt, akkor fontos volt, hogy egy támadó szellemű vezetőedzőt hozzunk a csapat élére. Azt viszont látni kell, hogy nem lehet ugyanazt a szellemű kezdőcsapatot pályára küldeni a bajnokságban és a nemzetközi porondon. Nem szabad fej nélkül nekimenni egyetlen csapatnak sem, hiszen annak nagyon csúnya lehet a vége. Az a célunk nekünk is, a szakmai stábnak is, hogy egy nagyon domináns, támadó futballt játsszon a csapat, ennek megvalósítására meg is van a megfelelő keretünk. Arra kérem a szurkolókat, adjanak időt, hogy kialakulhasson ez a játék. Akkor is lesznek jobb és rosszabb meccsek is, de mindent megteszünk, hogy elérjük a céljainkat."

Azonban a sportvezető is elismerte, hogy még nem az igazi a Ferencváros játéka:

„A pályán látható játék lehetne jobb, a jelenlegi sz*r. Van a mondás, hogy jó játékkal nyerni könnyű, na de sz*rral… Az eredmények jók, de ahogy kinéz, az borzalmas" – tette hozzá Kubatov.

Mindenesetre ha a Ferencváros játéka a következő hetekben sem javulna, és a klubvezetés esetleg menesztené Pascal Jansent, akkor is nehéz elképzelni, hogy a zöld-fehérek éppen a rivális Újpestben nevelkedett Lőw Zsoltot választanák a holland tréner utódjául. De a futballban már sokszor bebizonyosodott, hogy bármi, sőt annak ellenkezője is megtörténhet...