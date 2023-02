A Ferencváros már nagy falat volt a menetelő Debrecennek Dzsudzsák jubileumán

Már 16 pont az előnye Csercseszovéknak.

A Debrecen kikapott otthon a címvédő és nagy előnnyel éllovas Ferencvárostól a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén - írja beszámolójában az MTI.

A hazai csapat először szenvedett vereséget idén a bajnokságban. Az Európa-liga nyolcaddöntőre készülő FTC két döntetlen után gyűjtötte be a három pontot. Dzsudzsák Balázs, a debreceniek csapatkapitánya a századik NB I-es mérkőzését játszotta.

A Ferencváros lépett fel támadólag a két leggólerősebb csapat mérkőzésén. Ryan Mmaee-től az első tíz percben két lövés érkezett a debreceni kapura, ezek közül a másodiknál nagy bravúrral hárított Megyeri. Letámadott a fővárosi együttes, hamarosan újabb helyzete is akadt Mmaee-nak. A félidő közepén jöttek ki a szorításból a hazaiak, majd a vendégektől Samy Mmaee-t le kellett cseréni Dorian Babunski szabálytalansága után: a támadó megpróbált visszatámadni, és becsúszásakor megtaposta a védő bokáját. Az FTC a hajrához közeledve gyors ellentámadásból szerzett vezetést Ryan Mmaee pontos befejezésének köszönhetően.

A második félidőből tíz perc telt el, amikor újabb cserére kényszerült a Ferencváros, Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző Pászka helyére Civicet küldte be. A játékot továbbra is a bajnok csapat irányította, az elmúlt hetekben jó formát mutató Debrecenben nem volt elég erő ahhoz, hogy érdemben tegyen az egyenlítésért. A ferencvárosi fölényt jelezte Traoré kapufája, majd Ryan Mmaee második gólja. A duplázó támadó a 79. percben a tizenhatos vonaláról tekert a debreceni kapu jobb oldalába. Csakhamar meg is fogyatkozott a hazai csapat, a 82. percben Mance labdavesztés után hátulról felvágta Zachariassent, ezért Andó-Szabó kiállította őt, bő tíz perccel a pályára lépését követően.

Az FTC végig kontrollálta a mérkőzést és megérdemelt, magabiztos győzelmet aratott.

OTP Bank Liga, 21. forduló

Debreceni VSC-Ferencvárosi TC 0-2 (0-1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 13 004 néző, v.: Andó-Szabó

gólszerző: R. Mmaee (37., 79.)

sárga lap: Do. Babunski (25.), illetve Sigér (22.), Knoester (90+1.)

piros lap: Mance (82.)

