A Ferencváros legjobbja a tavaszi menetelésben bízik

A kapós játékos a Ferencváros spanyolországi edzőtáborából jelentkezett be.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az elmúlt időszakban számtalan átigazolási pletyka merült fel a Ferencváros világbajnokságot is megjárt tunéziai középpályása, Aissa Laidouni jövőjével kapcsolatban. A labdarúgó egyelőre a zöld-fehérek játékosa, és a spanyolországi edzőtáborban a minél jobb tavaszi szereplésre készül.

Aissa Laidouni a Fradi.hu részére adott tájékoztatást a zöld-fehérek edzőtáborából:

"La Nucíában remek az időjárás, kiváló pályákon készülhetünk, minden adott ahhoz, hogy felkészüljünk az előttünk álló feladatokra – kezdte a 26 éves játékos. - Jól érzem magam itt, a Ferencvárosnál együtt remek társaságot alkotunk, néhány csapattárssal olyan szoros a kapcsolatunk, mintha testvérek lennénk. Néhányukkal a világbajnokság idején is minden nap beszéltünk."

"Természetes, hogy mindenki erre az Európa-liga folytatására készül. Nagy siker volt a továbbjutás kivívása a klubnak és nekünk, futballistáknak is. Most azonban az első az edzőtábor, fontos, hogy felkészülten várjuk a január 24-i bajnoki mérkőzést, majd az azt követő meccseket is. Nincs álomellenfelem, nekünk ebben a helyzetben magunkra kell fókuszálnunk. Jó csapat vagyunk, remek játékosokkal, hiszem, hogy képesek lehetünk még további jó eredményeket elérni ebben a sorozatban" - tette hozzá a középpályás.

Az FTC szerdán a német élvonalbeli FC Augsburg 2-0-s legyőzésével kezdte meg az edzőmérkőzések sorát, a spanyolországi tartózkodás alatt vasárnap a lengyel Piast Gliwice ellen lépnek pályára, hétfőn pedig a cseh Viktoria Plzen lesz az ellenfél.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Zalaegerszeg-Ferencváros magyar bajnokin a hazaiak győzelme 4.70, a döntetlen 4.00, a vendégsiker 1.70-szeres szorzóval fogadható. (x)