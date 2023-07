A Ferencváros légiósa szívesen lenne magyar válogatott

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar bajnok Ferencváros visszatért a közelmúltban az egykori közönségkedvenc, Christian Ramírez, aki a legutóbbi Ekl-selejtezőn máris góllal bizonyította rátermettségét.

A 28 éves ecuadori balhátvéd a Sportalnak adott interjúban elárulta, hogy gőzerővel tanulja a magyar nyelvet:

"Nem csak Magyarországon, mindenhol fontos, hogy a külföldi játékosok megtanulják az adott ország nyelvét. Én itt játszom, így meg kell tanulnom magyarul. A feleségem is segít. Amikor Németországban futballoztam, németül tanultam, amikor Oroszországban, akkor oroszul. Ha magyarul is megtanulok, akkor már hat nyelven fogok beszélni" - fogalmazott Ramírez.

"Sok minden változott hét év alatt, amíg nem voltam itt, szoknom kell az új helyzetet" - árulta el a Fradihoz való visszatérésről.

A Shamrock Rovers elleni, 4-0-ra megnyert Ekl-selejtezőt elégedetten summázta:

"Álomszerű, hogy ilyen teljesítménnyel tértem vissza. Nem voltam egyszerű helyzetben, de készen álltam, sokat dolgoztam ezért. Elégedett voltam azzal, amit csapatként nyújtottunk."

"Azt éreztem, hogy újra itthon vagyok. A családom is kint volt a meccsen, amikor gólt lőttem, majdnem elsírtam magam... Nem a születési helyedtől függ, hogy hol érzed magad otthon. Úgy érzem, Magyarországhoz tartozom. Itt vettem házat, a gyermekeim itt fognak iskolába járni, a visszavonulásom után is itt képzelem el a jövőmet. Amikor először idejöttem, éreztem, hogy ez egy különleges hely lesz számomra – így is lett" - árulta el hazánkról.

Ramírez az interjúban azt is elmondta, hogy hiába hívták az ecuadori válogatotthoz, nem élt a lehetőséggel, és ha visszamehetne az időben, a magyar válogatottban játszana:

"Korábban eldöntöttem, hogy nem szeretnék a válogatottban szerepelni. Két hónappal ezelőtt is meghívtak, de nem állok készen, és személyes okokból rendre nemet kell mondanom. Most már Magyarországot választanám, szoktam nézni a válogatott meccseit."

Ramírez korábban 2015 és 2016 között játszott a Ferencvárosban, ez idő alatt ismerte meg a magyar feleségét, akivel azóta három kislányuk született.