A Ferencváros legendája elmondta, kit akar edzőnek

Naponta új játék és nagy nyeremény vár az Unibet Adventi naptárában! Regisztrálj most! (x)

A Ferencvárossal az 1995-1996-os szezonban a Bajnokok Ligájában is szereplő egykori játékosa több hazai portálnak is nyilatkozott. A Borsnak elmondta, szerinte a hét elején menesztett Peter Stöger a hibás, amiért az FTC úgy szerepel a bajnokságban, ahogy, és azért is, hogy csoportjában az utolsó helyen végzett az Európa-ligában.

A Ripost pedig a lehetséges új edzőről is kérdezte, Kuznyecov elmondta, időszerű volt a váltás, ő amondó, a klub „az oroszok volt szövetségi kapitányát, első helyen Sztanyiszlav Csercseszovot kereshetné meg, tudniillik ő a megfelelő {erős ember}, aki tudja, miként kell rendet rakni, ráadásul felkészült szakember.”

A hírek szerint már csak három név van a Ferencváros „kalapjában”, hamarosan tehát kiderül, ki vezeti a jövőben a bajnoki címvédőt.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

Az új vezetőedzőre városi derbi vár majd, a Ferencváros győzelme 1.40-szeres, a döntetlen 5.00-szoros, a Honvéd siker 6.75-szörös pénzt fizet (x)