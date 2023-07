A Ferencváros különleges együttműködést jelentett be a Nemzeti Színházzal

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros hivatalos honlapján számolt be róla, hogy együttműködési keretmegállapodást kötött egymással a Nemzeti Színházzal. Az együttműködés határozatlan időre szól, a sajtótájékoztatón Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke mellett Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, és Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze vett részt.

"Közhellyel szeretném kezdeni, nagy nap ez a mai. De mielőtt a nagy megállapodásról beszélnék, a kárpátaljai magyarokért szeretném kifejezni az együttérzésemet, hiszen Vidnyánszky Attila igazgató úr is onnan származik. A Nemzeti Színházzal való együttműködéssel azt szeretnék kifejezni, hogy a futball a kultúra része, még ha ez néha a stadionokban nem is látszik. A kilencedik kerület büszkeségei a két intézmény, és az a közös a futballszurkolóban és a színházi közönséggel, hogy mind a ketten szenvedélyesek." – kezdte Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke.

"A labdarúgás és a színház még abban közös, hogy egy futballmérkőzés és egy előadás is több mint 90 perc, felkészülés, majd az utána való munkák. Ezen kívül van lehetőségem bejelenteni azt, hogy a következő Bajnokok Ligája mérkőzésünkön egy olyan korábbi játékos fogja elvégezni a kezdőrúgást, aki már több mint 70 éve Fradi-szurkoló, ő nem más mint Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, aki most itt ül mellettem. Ez nagy megtiszteltetés" - tette hozzá.

Ezek után Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója beszélt az együttműködésről:

"Ez a megállapodás nagy segítség minden gyermek számára, akik nehéz helyzetben vannak. Hiszen a színészet és a futball is csapatjáték, egy kitörési lehetőség. Az a legjobb, amikor van egy csapat, amelyik összekapaszkodik, és a közönség tapsa előtt meghajol, és tudja, hogy tartozik valahova, hogy van kiket képviselnie. A futballban pedig egy klubot képviselnek a játékosok, akiket a szurkolók buzdítanak, éltetnek. A néző és a játékos, valamint a színész is egy ember, akik az országunk hírnevét szeretné tovább fényesíteni. Ahogy a Nemzeti Színház megrendezte a Színház Olimpiát, úgy a Ferencváros a Bajnokok Ligájában is a magyar sikereket viszi tovább, messzi földre" – mondta Vidnyánszky Attila.

Végül Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze mesélt korábbi futballal kapcsolatos élményeiről, valamint a Ferencvárosról.

"Én csak azt tudom elmondani, hogy kerültem ebbe az érdekes helyzetbe. Pláne, hogy az újságírók is itt vannak, és nyilatkoznom is kell. Egy kedves kolléga megkérdezte egy próba után, hogy milyen szurkoló vagyok, mondtam, Ferencváros! Ekkor jött a felkérés, hogy végezzem el a kezdőrúgást a következő BL-selejtező előtt. Én akkor majdnem repültem örömömben, ez hatalmas megtiszteltetés számomra. Noha sosem voltam igazolt focista a Fradiban, akkor is nekik szurkoltam, amikor a másodosztályban voltak, vagy Kinizsi volt a csapat neve" – kezdte Bodrogi Gyula.

"Ha hiszitek, ha nem, én csak a Ferencvárosnak és a magyar válogatottnak szurkolok, még a vitás helyzetek során is, még akkor is, ha nem jönnek a sikerek. A kezdőrúgásra úgy készülök, hogy kaptam egy futball-labdát és elkezdtem gyakorolni, nehogy luftot rúgjak.

– nevetett a Jászai Mari-díjas színművész.

Az együttműködés nyitányaként 2023 első, hazai pályán megrendezett Bajnokok Ligája selejtező mérkőzésén, tehát július 19-én a Groupama Arénában a kezdőrúgást az FTC Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, a Nemzeti Színház művésze részére ajánlja fel, továbbá a hazai bajnoki mérkőzések tematikus napjain lehetőséget biztosít a teátrumnak a közreműködésre, előadásai népszerűsítésére, ahogy a Fradi Családi Napon is.

A sajtótájékoztató végén Bodrogi Gyula és Vidnyánszky Attila is kapott egy Ferencváros mezt. A Nemzet Színésze egy labdát és egy emléktáblát is kapott Kubatov Gábortól, akit a Nemzeti Színház egy festménnyel lepett meg.