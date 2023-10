"A Ferencváros kombinatív, gyors játékkal meglepheti az ellenfelét" - vélekedik a Fiorentina játékosa

Fogadj 20-szoros szorzóval a Ferencváros góljára a Fiorentina elleni Konferencia-liga mérkőzésen, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Kaján Zsanett, a Ferencváros korábbi és a Fiorentina jelenlegi magyar válogatott labdarúgója nagyon jó hangulatú mérkőzésre számít csütörtökön a Konferencia-liga csoportkörének második fordulójában a két csapat között.

"Azt mindenki tudja, hogy Olaszországban sokan rajonganak a futballért, ez itt Firenzében sincs másképpen. Minden meccsen telt ház szokott lenni, így mindenképpen jó hangulatú meccs lesz" - mondta az M4 Sportnak a 26 éves támadó. "A Fiorentina a bajnokság mellett nagy fókuszt helyez a Konferencia-ligára, az idei döntő elvesztése után biztosan meg akarja nyerni a sorozatot".

A 2022 nyara óta a toszkán városban futballozó magyar játékos úgy vélte, a Fiorentina rendkívül stabil védelemmel rendelkezik, hátsó alakzatát kiemelkedően jó labdarúgók alkotják, de a Ferencváros kombinatív, gyors játékkal meglepheti az ellenfelét. Kulcsfontosságúnak tartotta a robbanékonyságot és a kreativitást.

Kaján Zsanett az MTI-nek elárulta, 2024 nyaráig szól a szerződése az olasz klubnál és teljesen rabul ejtette az olasz életérzés, az itteni emberek állandó vidámsága. Megjegyezte, a mérkőzésre természetesen kimegy és egy kicsit mindkét csapatnak szurkol majd, egyúttal azt szeretné, ha ez a két gárda jutna tovább a csoportból.

Az ötvenedik válogatottságához közelítő labdarúgó arról is beszélt, bár kicsit furcsa lila mezben szerepelnie azok után, hogy nyolc évet töltött a Ferencvárosban, de nagyon megszerette a Fiorentinát, mert itt igazán profi labdarúgónak érezheti magát. Az előző idényben a Fiorentina női csapata a negyedik helyen zárt, de a mostani célja, hogy az új vezetőedzővel és a megerősített kerettel a legjobb három között végezzen az olasz élvonalban, így a következő idényben a Bajnokok Ligájában induljon. Ennek kapcsán mesélt a klub új edzőközpontjáról, a város szélén található, ultramodern Viola Parkról is.

"Most nyáron költözhettünk be, de még nincs teljesen kész, zajlik a tereprendezés. A Fiorentina partner abban, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsa számunkra. Női csapatnál ritkaság számba megy az ilyen infrastrukturális háttér" - mondta Kaján Zsanett, aki elárulta, a férfi csapat vezetői is ki szoktak járni a női együttes meccseire, ami máshol szintén nem szokványos.

A Ferencváros népligeti központjánál legalább kétszer nagyobb Viola Parkról elárulta, hogy a férfi gárda blokkja maga a csoda a rehabilitációs központjával és a szaunavilágával. A saját részlegüket akkor használják, amikor akarják, de ha szükség van rá, bejelentkezés után igénybe vehetik a férfi részleg szolgáltatásait is.

A becslések szerint a tulajdonos Rocco Commisso által 2020 óta 110 millió euróból épített létesítmény valóban már látványra is ultramodern, melyben olyan részletekre is figyeltek, hogy a parkon belüli kerékpárok mindegyike lila színű legyen, illetve a váróteremben például liliom formájú székek vannak, utalva a klub címerében szereplő virágra. A klub egyik alkalmazottja azt is elárulta, a női részleg helyét Commisso felesége jelölte ki az alapján, hogy onnan a legszebb a kilátás a reneszánsz bölcsőjének tekintett városra, mert rálátni például a firenzei dóm kupolájára is.

A firenzei Artemio Franchi Stadionban 21 órakor kezdődik a Fiorentina-Ferencváros összecsapás, melyet az M4 Sport és a Kossuth Rádió élőben közvetít. A tíz tétmérkőzés óta veretlen magyar bajnok sikerrel mindenképpen a csoport élén maradna, döntetlennel pedig akkor, ha a belga Genk legfeljebb egygólos győzelmet arat Szerbiában a Cukaricki vendégeként.

Forrás: MTI