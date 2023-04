A Ferencváros ismét kikapott az Iváncsától! – a zöld-fehérek az Újpest ellen javíthatnak

A zöld-fehérek második csapata a harmadosztályban sem tudtott visszavágni az októberi zakóért.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Ferencváros II az NB III Közép csoportjának 32. fordulójában a listavezető Iváncsát fogadta az FTC-MVM Népligeti Sportközpontban.

Korolovszky Gábor együttese az utóbbi fordulókat tekintve a Közép csoport legjobb formában lévő csapataként várta a mérkőzést, ugyanis az elmúlt hét mérkőzését egyaránt megnyerte.

Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, de a labdát az Iváncs birtokolta többet. Mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, de a gól elmaradt, így 0-0-s eredménnyel vonulhattak szünetre a csapatok.

A második félidő közepén felgyorsultak az események, a 67. percben előbb Bányai Péter, majd a 70. percben Luka Sili talált be, így a bajnokesélyes vendégek gyorsan kétgólos előnybe kerültek. Bár a hajrában Ladányi Gergő révén szépített a Ferencváros, az Iváncsa 2-1-re nyert és továbbra is vezeti a tabellát, míg a fővárosi gárda a nyolcadik helyen áll – számolt be az összecsapásról a fradi.hu.

„Gratulálok az Iváncsának a győzelemhez! Azt gondolom, hogy ennek a csoportnak a toronymagasan a legerősebb csapatától kikapni nem szégyen. Az első félidőben ők irányítottak, a második játékrészben viszont nekünk is voltak ígéretes lehetőségeink. Sajnos két nagy egyéni hibából kaptuk a gólokat, de a fiúk ezután sem törtek össze és becsületesen hajtottak tovább. Bár szép gólt szereztünk, ez most ennyire futotta. A meccs után nagyon gratuláltam a saját csapatomnak a hétmeccses győzelmi sorozatért, mert azt gondolom, hogy ez egyedülálló teljesítmény volt. Tíz nap múlva folytatjuk az Újpest II ellen.”

– nyilatkozta az FTC II vezetőedzője a mérkőzés után.

Mint ismert, októberben a kilencedik kerületiek felnőtt csapata is kikapott az Iváncsától a Magyar Kupában, "a kis Fradi" közel félévvel később nem tudott visszavágni a kínos kupa kiesésért.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Diósgyőr–Mosonmagyaróvár bajnokin a hazai győzelem 1.26, a döntetlen 5.30, a vendég siker 8-szoros szorzóval fogadható.(x)