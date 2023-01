A Ferencváros hazai pályán nem tudta legyőzni a Vasast

A címvédő és éllovas Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott sereghajtó vendégével, a Vasassal az OTP Bank Liga 17. fordulójában.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Bár a várakozásoknak megfelelően a Ferencváros irányította a játékot, azonban igazán komoly helyzetet a szünetig nem tudott kidolgozni a szervezetten futballozó Vasas ellen. Az angyalföldiek szórványos ellentámadásai egy kivételtől eltekintve semmiféle veszélyt nem jelentettek Dibusz kapujára.

A térfélcserét követően a Ferencváros nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt, amit Besic keresztlécen csattanó lövése is jelzett. Ebben a periódusban teljesen beszorult a vendégcsapat, amelyet másodjára is a keresztléc mentett meg attól, hogy hátrányba kerüljön. Bár az idő múlásával csökkent a nyomás a Vasas kapuján, de így is voltak veszélyes lehetőségei a zöld-fehéreknek, akik mégsem tudtak betalálni. A hajrában ismét "egykapuzott" az Európa-ligában nyolcaddöntős FTC, de ezen a napon nem tudta feltörni a Vasas védelmét.

A zöld-fehérek immár hét kör óta veretlenek, míg a piros-kékek a bravúros pontszerzés ellenére sem mozdultak el az utolsó helyről.

Forrás: MTI

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Paks és a Kisvárda a Magyar Kupa két legnagyobb esélyese, a tolna-megyeiek sikere 4-szeres, a várdaiak végső győzelme 5-szörös pénzt fizet. (x)