A Ferencváros gólvágója elárulta: gengszterfilmből vette a gólörömét

A Ferencváros digitális Zöld és fehér magazinjának legújabb, novemberi számában exkluzív interjú készült Matheus Saldanhával, aki számos érdekes dolgot árult el életéről és a pályafutásáról, amelyből a fradi.hu szemlézett néhány részletet, például, hogy honnan ered a támadó egyedi gólöröme.

"Ezt a rapper/színész 50 cent főszereplésével készült Pénzed vagy életed c. filmből vettem. Ott van egy olyan szöveg, >>az 5. szabály az: csak semmi érzelem, az érzelem halálos<<. A kézmozdulatom egy elsülő fegyvert és egy szívet ábrázol" - válaszolta a 25 esztendős csatár.

Saldanha azt is elárulta, hogy van barátnője, s kiderült, hogy korábban játszott egy szamba zenekarban is, de azt is elmondta, ki a kedvenc játékosa.

"A doboláshoz elengedhetetlen, hogy érezd a ritmust és szerintem a pályán is. A selecaóból, a brazil válogatottból Neymar a kedvencem, ő valóban olyan, amikor cselez, mintha táncolna a védők között. Az én kedvencem, amikor úgy tudok jól passzolni a társakhoz, hogy oda se nézek. Ezt korábban sokszor bevetettem a grundokon a 4-5 évvel idősebbek ellen is, ők ki is voltak akadva, mondván tiszteletlen vagyok, de ez az ő szemszögükből volt igaz, én ezzel tudtam felhívni magamra a figyelmet.