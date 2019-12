"A Ferencváros elérte a célját az idei évben"

Értékelt a Fradi elnöke és vezérigazgatója.

A utolsó 2019-es sajtócsütörtökén ezúttal Kubatov Gábort és Orosz Pált kérdezhették az újságírók, számolt be minderről a Fradi.hu.

Az esemény elején Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke megköszönte a sajtó képviselőinek az egész éves együttműködést, valamint kiemelte, hogy úgy látja, a botrányok helyett egyre inkább van igény a sikerekre, ez pedig alapvető attitűdváltás a sport és a sajtó viszonyában.

Kiemelte, hogy az elmúlt kilenc év alatt csaknem megduplázódott az átlagnézőszámuk, az akkori 5500-ról mára 11000-re emelkedett. A sikerek nemcsak a labdarúgásban jöttek, hanem vízilabdában, jégkorongban és az egyéni sportágakban is, nem véletlenül nevezhetjük a klub 120. évfordulóját aranyévnek.

- Futballban nemzetközi szinten már elértük a sikert azzal, hogy csoportkörbe jutottunk. Az csak ráadás, hogy ilyen jól szereplünk, és az utolsó forduló előtt egy győzelemre vagyunk a továbbjutástól. Sergei Rebrov mögött fantasztikus tudás van, olyan szorgalom, amit ritkán lehet látni edzőtől - mondta Kubatov Gábor, majd hozzátette, a szerdai kupabúcsú ellenére is elégedett.

A játékosmozgásokkal kapcsolatban elmondta, hogy minden évben próbálják frissíteni a keretet, és jobb játékosokat hozni azokra a posztokra, amik erősítésre szorulnak. Hajnal Tamás jelenleg is Dél-Amerikában van, hogy játékosokat nézzen. Kubatov Gábor elmondta, mindenkinél el kell telnie legalább fél évnek, hogy reálisan értékelhetőek legyenek. Példaként hozta Isael Barbosát és Franck Bolit, akikről az elején érezték, hogy van még bennük, de az elmúlt időszakban remekül szerepeltek.

Orosz Pál, az FTC Zrt. vezérigazgatója hozzátette, hogy nem kell óriási mozgásokra számítani, mivel 43 hazai bajnoki óta veretlenek, kilenc meccse nem találnak itthon legyőzőre és a 13 -, illetve -mérkőzésükből csupán kétszer szenvedtek vereséget, így erősnek mondható a keretük.

A sajtótájékoztatón szóba került a magyar játékosok helyzete is. Kubatov Gábor elmondta, a klub célja, hogy magyar fiatalok játszanak, és lát fejlődést az utánpótlásban, de nagyon nehéz bekerülnie a Fradiba egy fiatal labdarúgónak, mert óriási nyomás van rajta. Volt példa idén már erre, a 17 éves Csontos Dominik bemutatkozhatott a felnőttcsapatban.

- Klub és klub között is különbség van. Szeretnénk, hogy minél több magyar játékos szerepeljen nálunk, de az az érdekünk, hogy jól szerepeljünk. A mi feladatunk, hogy nemzetközileg is sikeresek legyünk, hogy vigyük a magyar klubfutball jó hírét. Van egy presszió, teljesítményt kell elérni. Ha sajnos nincs olyan magyar játékos, akit be tudunk tenni, akkor külföldiekhez kell nyúlnunk - tette hozzá Orosz Pál, aki arra a kérdésre, hogy mire a legbüszkébb, azt mondta, a klubban dolgozó emberekre az irodai alkalmazottól a vezetőedzőn át a csatárig, mert mindenki a részese volt ennek a sikernek, az egység most a legnagyobb erősségünk.

Kubatov Gábor ugyanerre a kérdésre úgy válaszolt, a 3500, utánpótlásban dolgozó gyerekre a legbüszkébb, mivel lehet örülni a pillanatnyi sikereknek, de a legfontosabb, hogy jó embereket neveljenek. Klubunk elnöke kifejezte a büszkeségét a klub szurkolóival kapcsolatban is.

A cikk lejjebb folytatódik

A klub költségvetésével kapcsolatban Orosz Pál elmondta, növekedett az elmúlt években, de továbbra is a töredéke a nyugati klubokénak, valamint azokénál is, akikkel egy csoportban szerepelnek, és nagyon távol van az európai nagy klubokétól, amelyek multinacionális vállalatként működnek. Éppen ezért lehetnek még büszkébbek az elért sikerekre, és fantasztikus érzésnek nevezte azt, hogy az utolsó forduló előtt még van esélyük a továbbjutásra. Hozzátette, ha ez sikerül, nagyban befolyásolja a további költségvetésüket. A prémiumokból a vezetőedző és a játékosok is részesülnek.

