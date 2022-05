A Ferencváros egyik legjobbja Franciaországban köthet ki

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Az ulloi129.hu jelezte, hogy a Montpellier érdeklődik a Ferencváros középpályásáért, Aïssa Laïdouniért. A 2011-12-es bajnok a most véget ért szezonban csak árnyéka önmagának, a Ligue 1-ben csak a 13. helyet szerezték meg, az utolsó kilenc meccsükből egyet sem tudtak megnyerni.

A Montpelliernél nagy átalakításra készülnek a nyáron, éppen ezért is merült fel a magyar bajnok labdarúgó neve. Bruno Carotti sportigazgató is elismerte az érdeklődést, így akár tényleg összejöhet az üzlet. Amivel a Ferencváros nem is járna rosszul, tekintve, hogy a Aïssa Laïdouni piaci értéke 3 millió euró körül mozog.

