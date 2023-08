A Ferencváros edzője a kettős győzelem ellenére sem volt maradéktalanul elégedett

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A magyar bajnoki címvédő Ferencváros 2-0-ra nyert az ír Shamrock Rovers vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának csütörtöki visszavágóján, így kettős győzelemmel, 6-0-s összesítéssel továbbjutott.

A biztos továbbjutás ellenére a Ferencváros vezetőedzője, Máté Csaba nem volt mindennel elégedett:

"Főleg a védekezésünk hagyott kívánnivalót maga után. Ahogy mondtam, nagyon hosszúak voltunk, nagyon nehéz a középpályásoknak a dolga így, hiszen könnyebb közöttük megtalálni a területeket."

"Ezt jól meg is csinálta a hazai csapat, de utána, amikor ezen korrigáltunk egy kicsit, akkor azt gondolom, hogy már jobban működött a dolog. Rengeteg labdát szereztünk, amiből jól megindultunk. Kár, hogy az elöl levő játékosaink többször úgy vesztettek labdát, hogy nem voltak igazán nyomás alatt. Ezekből a könnyű labdavesztésekből több helyzetet tudtunk volna kialakítani, van azért még tennivalónk" - tette hozzá Máté Csaba.

A Fradi.hu beszámolt róla, hogy a tréner újságírói kérdésre válaszolva elmondta, azért cserélt a szünetben hármat is, mert nem tizenegy játékosból áll a csapat, mindenkit szeretne használni a játékosok közül, emellett gondolni kell a hétvégi bajnokira, és az egy hét múlva esedékes meccsekre is, ennek tükrében történtek meg a cserék. Hozzátette, ezek az eredménytől függetlenül nagyjából eltervezett cserék voltak, kivéve Cissé esetét, aki kisebb sérülést szenvedett, de Mats Knoester jól állt be a helyére.

„Bízom benne, hogy elég lesz az idő arra, hogy kipihenjék a játékosok magukat, és készek lesznek a hétvégi mérkőzésre” – zárta válaszát Máté Csaba.

"Elég hektikus mérkőzésen vagyunk túl. Nem jól kezdődött számunkra a meccs, nagyon hosszú volt a csapatunk, az ellenfél jól megtalálta a vonalaink között a játékosait. Nem jól támadtuk le az ellenfelet, ebből kialakult egy-két helyzet, amit szerencsére megúsztunk. Eközben azért volt egy-két kontratámadásunk, ami azért veszéllyel kecsegtetett, illetve lesre futottunk belőle. A félidő közepétől, amikor kicsit átalakítottuk a védekezésünket, másféleképpen védekeztünk, akkor már jobban működött a dolog. A második félidő pedig egyértelműen jobban sikerült. Lőttünk egy nagyon szép gólt, a második játékrészben pedig sok helyzetet dolgoztunk ki, sok olyan lehetőségünk volt, amikor az utolsó passzokat elrontottuk. Azt gondolom, hogy még több helyzetet kell kialakítani, aminek eredményeként talán még több gólt kell lőni. Összességében gratulálok a csapatnak a továbbjutáshoz, a mi helyzetünkben azt gondolom, minden sikert meg kell becsülni. Pozitívuma a mérkőzésnek, hogy nem kaptunk gólt, még ha ebben volt esetleg szerencse is, de ez mindenképpen erőt kell, hogy adjon a folytatásra a játékosoknak, hiszen kemény sorozat vár ránk” – foglalta össze a mérkőzéssel kapcsolatos gondolatait Máté Csaba.

A Ferencváros ellenfele a következő fordulóban a máltai Hamrun Spartans lesz.